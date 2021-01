Burgdorf

Sollen sich auch Ortsfremde auf den Dorffriedhöfen beisetzen lassen dürfen oder nicht? Die SPD-Ratsfraktion hat das vorgeschlagen, beißt mit ihrem Vorstoß aber in Beinhorn, Dachtmissen, Sorgensen, Heeßel, Schillerslage und Weferlingsen auf Granit. Am Donnerstag, 21. Januar, berät die Politik öffentlich darüber im im StadtHaus.

Das Fass aufgemacht hatte die SPD im April vergangenen Jahres. Seit 1999 gelten Beschränkungen, die Dorfbewohnern einen wohnortnahen Platz für die letzte Ruhe garantieren sollen. Längst hat sich die Begräbniskultur geändert. Pflegeleichte und platzsparende Urnengräber und Beisetzungen im Friedwald haben Konjunktur. Die Folge sind freie Flächen auf den kommunalen Friedhöfen, die sich deshalb immer weniger rechnen.

Heeßeler Friedhof verzeichnet 2020 nur vier Begräbnisse

In Heeßel gab es vergangenes Jahr nur noch vier Beisetzungen, davon nur eine Erdbestattung. Weil bei zahlreichen Grabstätten das sogenannte Liegerecht ablief, gibt es reichlich Platz. Trotzdem spricht sich Ortsvorsteher Heiko Reißer entschieden gegen eine Öffnung aus. Er befürchtet einen Begräbnistourismus zu Lasten der Heeßeler. Bisher können auf Antrag auch ehemalige Dorfbewohner und solche, deren Angehörigen im Ortsteil wohnen, auf dem Heeßeler Friedhof beigesetzt werden. Laut Reißer reicht diese Öffnung aus: „Von 18 Anträgen sind zwölf stattgegeben worden“, sagt er.

Der Ortsvorsteher sieht sich vom Ergebnis einer Umfrage bestätigt. Eine Zweidrittelmehrheit im Ort unterstütze seine Auffassung, sagt Reißer. Auch in Beinhorn, Weferlingsen, Sorgensen, Dachtmissen und Schillerslage will man unter sich bleiben. Nur die Dörfer Ramlingen, Ehlershausen und Otze haben ihre Bereitschaft zur Öffnung ihrer Friedhöfe signalisiert. An diesem Meinungsbild orientiert sich eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung: Danach könnte die Stadt für Otze und Ramlingen „eine Entscheidung aus gebührenrechtlichen Gründen“ treffen, für alle anderen Stadtteilfriedhöfe bliebe alles beim Alten, also bei den Beschränkungen.

Mehrheitsgruppe will für Dörfer verträgliche Öffnung

Dem stellt die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe im Rat einen Alternativvorschlag entgegen: Die Ortsräte von Otze, Schillerslage und Ramlingen sollen eigene Richtlinien beschließen dürfen. Auf den anderen Friedhöfen sollen – über die geltenden Ausnahmen hinaus – Bestattungen von Burgdorfern zugelassen werden, solange der Platz für die Dorfbewohner ausreicht. Damit könnten sich Weststädter fortan wohnortnah in Heeßel oder Schillerslage beisetzen lassen.

„Wenn jemand in Heeßel beigesetzt werden will, dann hat er sich Gedanken gemacht“

Eine Öffnung könne den Friedhöfen nur gut tun, sind sich die Heeßelerinnen Annette Blikslager und Katrin Bittner einig. Sie seien Treffpunkte und könnten langfristig nur gesichert und in gutem Zustand erhalten werden, wenn sie für Beisetzungen genutzt würden. Außerdem: „Wenn jemand in Heeßel beigesetzt werden will, dann hat er sich Gedanken gemacht. Dieser Herzenswunsch sollte erfüllt werden“, findet Blikslager. Bittner sieht darin sogar ein Kompliment für den Ort.

Vehling : Teil der Ortsgeschichte bewahren und stärken

Man müsse beide Seiten ernst nehmen, meint der in Heeßel wohnende ehemalige SMB-Vorsitzende Karl-Heinz Vehling. Er plädiert dafür, Menschen mit einer inneren Bindung an den Ort ein Begräbnis zu ermöglichen sowie den Heeßeler Friedhof als „identitätsstiftendes Kleinod“ zu begreifen. Der Friedhof verdiene es, aufgewertet zu werden: etwa mithilfe der Einbindung in das Fußwegenetz, mit Infotafeln zu alteingesessenen Familien und dem Künstlerehepaar Ihle, Kulturprojekten in der Friedhofskapelle und Veranstaltungen an kirchlichen Feiertagen. „Ich bin sicher, dass der Dorfverein, dessen Gründung sich wegen Corona verzögert hat, da viel bewirken kann“, sagt Vehling.

Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr kommt am Donnerstag, 21. Januar, ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum StadtHaus zusammen. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Sandra Köhler