Behält die Stadt Burgdorf wie alle andere Kommunen der Region Hannover das H als Autokennzeichen – oder können Autofahrer demnächst ihre Fahrzeuge auch wieder mit dem alten BU-Kennzeichen für den Altkreis Burgdorf anmelden? Darüber diskutiert am Donnerstag, 24. Oktober, der Rat in seiner nächsten Sitzung. Und auch wenn sich eine breite Mehrheit abzeichnet, künftig beide Kennzeichen vergeben zu wollen: Eine Entscheidung darüber trifft nicht der Rat, sondern die Regionsversammlung.

Regionsversammlung entscheidet am 12. November

Gleich zwei Fraktionen im Burgdorfer Rat – die Freien Burgdorfer und die CDU/FDP-Gruppe – folgen mit je einem Antrag der FDP-Fraktion auf Regionsebene. Demnach sollen die Einwohner aus den sogenannten Altkreisen Burgdorf, Neustadt und Springe auf Antrag die Chance erhalten, das einst in ihren Gebieten gültige Kennzeichen alternativ zum H-Kennzeichen nutzen zu können. Darüber entscheidet am 12. November die Regionsversammlung. Ein positives Votum aus Burgdorf zur „Wiedereinführung der Altkennzeichen“, wie es in dem Antrag der hiesigen Kommunalpolitiker heißt, scheint sicher. Denn bereits im Verwaltungsausschuss am Dienstag sprach sich eine Mehrheit dafür aus, wie Stadträtin Silke Vierke sagt.

Bislang hatte die Regionsverwaltung diese immer wieder erhobene Forderung abgelehnt und ihre Position damit begründet, dass die einheitlichen H-Kennzeichen die Identifikation mit der Region Hannover stärken sollen. Einzige Ausnahme: Historische Fahrzeuge dürfen die alten Kennzeichen weiterhin nutzen.

Die Idee, das H auf dem Nummernschild durch BU zu ersetzen, ist keinesfalls neu, sorgt im Burgdorfer Rat aber immer wieder für Diskussionen. Auch die Bürger sind sich bei diesem Thema nicht einig.

Klaus Köneke übernimmt CDU-Fraktionsvorsitz

Mit der Sitzung am Donnerstag verabschiedet sich Alfred Baxmann ( SPD) als Bürgermeister vom Rat – dem Gremium gehörte er insgesamt 23 Jahre an, zunächst als ehrenamtlicher und seit 2004 als hauptamtlicher Politiker. Es ist nicht die einzige Personalie des Abends: Weil Armin Pollehn ab 1. November das Amt des Bürgermeisters übernimmt, gibt er den CDU-Fraktionsvorsitz ab. Diesen übernimmt der Beinhorner Ortsvorsteher Klaus Köneke, der am Dienstagabend gewählt wurde.

Stadt organisiert Hausmeisterdienste neu

Auf der Tagesordnung steht zudem die neue Organisation der städtischen Hausmeister, deren Aufgaben stetig wachsen und denen deshalb eine neue Springerstelle zugeordnet werden soll. Außerdem fassen die Politiker den Satzungsbeschluss für den geänderten Bebauungsplan Uetzer Straße/Duderstädter Weg, und sie müssen über eine außerplanmäßige Ausgabe entscheiden, damit die Verwaltung neue Möbel für die Kita Ehlershausen und Otze kaufen kann.

Information: Die Sitzung des Rates beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Schlosses, Spittaplatz 5. Vor und nach der Beratung können Einwohner ihre Fragen stellen.

