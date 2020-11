Burgdorf

Fördert der Einsatz von mobilen Luftfiltern in Kitas und Schulen während der Corona-Pandemie dauerhaft die Gesundheit? Und gibt es möglicherweise einen Zuschuss von Land oder Bund für den Kauf der Geräte? Diese Fragen stehen in einem Prüfauftrag, den der Burgdorfer Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport der Verwaltung in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit beschlossen hat.

Die Debatte angestoßen hatten Anne Pössel und Michal Honnens, Elternvertreter der Kita Weststadt. Aus ihrer Sicht stellt das von Stadt, Schulen und Kitas praktizierte Lüften kein Allheilmittel dar – sie setzen vielmehr auf eine Kombination von Raumluftfiltern, CO2-Meldern und Lüften sowie dem Einhalten der bekannten AHA-Regeln, wie Pössel im Ausschuss sagte. Ihre Argumente haben die Eltern in einem zwölfseitigen Diskussionspapier zusammengefasst, das sie den Politikern aller Couleur vorab zur Verfügung gestellt hatten. Zuvor hatten die Freien Burgdorfer die Forderungen der Eltern in einem Antrag aufgegriffen, über den – nach der Debatte am Donnerstag – am 19. November auch der Jugendhilfeausschuss diskutiert.

Bürgermeister sucht Gespräch mit anderen Verwaltungschefs

Die sachliche Auseinandersetzung zeigte Wirkung. Nur der AfD-Ratsherr Jens Braun lehnte den Prüfauftrag ab, alle anderen Fraktionen plädierten dafür. „Wir nehmen das Thema erneut in der nächsten Woche mit in den Krisenstab“, sagte Bürgermeister Armin Pollehn auf Anfrage. Seine Verwaltung hatte in der Stellungnahme unter anderem auf Aussagen von Mitarbeitern des Gesundheitsamts der Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt hingewiesen, nach denen „der Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen im Ergebnis zu keinem höheren Schutz führt“, sondern vielmehr gezieltes Lüften die Infektionskette vermeidet. Außerdem bestehe zwar beim Bund ein Förderprogramm für Raumluftfilter, aber eben nicht für Kitas und Schulen, sondern für Theater, Museen oder Bürgerhäusern.

Gleichwohl, kündigte Pollehn an, wolle er mit den anderen Bürgermeistern der Region Hannover und Regionspräsident Hauke Jagau bei einem der regelmäßigen Corona-Telefonate den Sachstand in anderen Kommunen abfragen. „Im Moment gibt es überall umfangreiche Debatten darüber, welche Maßnahme in Schulen und Kitas sinnvoll sind“, sagte er und fügte hinzu, dass er auch eine Stellungnahme des Deutschen Städtetags einholen werde. Für Pössel geht es nach eigenen Angaben darum, dass die Verwaltung nicht nur Gegenargumente finde, sondern auch die Aspekte aufliste, die für mobile Luftfilter sprächen, sagte sie in der Sitzung.

SPD fordert CO2-Ampel für alle Klassen- und Kita-Räume

Die SPD forderte weitere „flankierende Maßnahmen“, wie Christiane Gersemann sagte. Dazu zählten unter anderem eine bauliche Überprüfung aller Räume und der Kauf weiterer CO2-Ampeln. „Das gestaltet sich im Moment schwierig, weil die Geräte nur noch schwer zu bekommen sind“, erklärte Pollehn.

Gern hätten Pössel und ihre Mitstreiter den politischen Prozess um die Luftfilter beschleunigen wollen. „Aber ich bin froh, dass es jetzt eine Mehrheit für den Prüfauftrag gibt“, sagte sie im Anschluss an die Sitzung. Sie wolle beim Jugendhilfeausschuss noch einmal ihre Argumente erläutern, falls dies gewünscht werde. „Letztlich geht es ja nicht darum, alle Kitas und Schulen sofort auszustatten, sondern anhand eines oder mehrerer Beispiele erste Erfahrungen zu sammeln“, sagte sie und betonte, weder sie noch Honnens präferierten bestimmte Produkte.

Die Sitzung des Jugendhilfeausschusses beginnt am Donnerstag, 19. November, um 17 Uhr im StadtHaus, Sorgenser Straße.

Von Antje Bismark