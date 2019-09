Otze

Die Befürchtung der Otzer Ortsbürgermeisterin Ulla Träger hat sich bewahrheitet: In naher Zukunft wird es für den Südteil von Raupers Hof mitten im Ort keinen Bebauungsplan (B-Plan) geben. Die CDU-Fraktion im Ortsrat fordert zwar, dem Projekt Raupers Hof oberste Priorität zu geben. Der Bauausschuss des Rats jedoch hat am Montagabend in der gemeinsamen Sitzung mit dem Ortsrat nur den Beschluss gefasst, die Forderung auf die Prioritätenliste für die Entwicklung von Bauland im Stadtgebiet zu setzen. Eine feste Zeitangabe für den B-Plan gibt es nicht.

Karl-Heinz Dralle beharrt auf Neubaugebiet am Ortsrand

Das war der kleinste Nenner, auf den sich die Ausschussmitglieder einigen konnten. Oben auf der Prioritätenliste stehen bereits die Baulandwünsche aus Ehlershausen, Schillerslage und Otze für ein Neubaugebiet am Friedhofsweg. Vor allem SPD-Ortsratsmitglied und Ratsherr Karl-Heinz Dralle hielt weiter an seiner Forderung fest, das Neubaugebiet am Ortsrand müsse Vorrang haben oder zumindest gleichzeitig mit Raupers Hof entwickelt werden. Dazu gab es in der Sitzung am Montagabend jedoch keine Entscheidung. Die Folge: Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, ob und wann für den Südteil der einstigen Hofstelle ein Bebauungsplan aufgestellt wird.

Für die beiden Investoren Jens Saatmann und Dominik Semrau aus Burgdorf ist das ein herber Rückschlag. Die Inhaber der S&S Projektentwicklung UG haben die 10.000 Quadratmeter große Hofstelle vor eineinhalb Jahren gekauft und sind seitdem mit der Stadt im Gespräch. Sie wollen einen Wohnpark schaffen, in dem sich alte und neue Bausubstanz verbinden. Im Nordteil des Grundstücks, das mitten im Dorf liegt, wollen sie ortsbildprägende Gebäude, darunter das ehemalige Herrenhaus, erhalten und sanieren.

Im Nordteil sind drei Mehrfamilienhäuser geplant

Die alte Schmiede im Norden wird abgerissen. Dadurch entsteht ausreichend Platz für den Bau von drei zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen für Singles, Familien sowie Seniorenappartments. Der Mietpreis für die modernen Wohnungen soll laut Saatmann unter 10 Euro liegen. Diesen Teil ihres Projekts können Saatmann und Semrau ohne B-Plan verwirklichen. Derzeit warten sie auf die Baugenehmigung, damit sie loslegen können.

Investor: Zeitraum von sieben Jahren ist nicht wirtschaftlich

Für den Süden des Areals benötigen sie hingegen einen B-Plan, wenn sie dort wie geplant bis zu sieben Doppelhäuser oder zehn Einfamilienhäuser errichten wollen. Dach und Fassaden sollen so gestaltet werden, dass sie zum historischen Dorfkern passen, versicherten die Investoren auf Nachfrage in der Sitzung. Bislang waren sie davon ausgegangen, dass der B-Plan bis Mitte oder Ende 2020 rechtskräftig ist. „Diese zeitliche Schiene haben wir zur Kenntnis genommen, aber ein Zeitraum von fünf bis sieben Jahren ist nicht wirtschaftlich darstellbar“, kritisierte Semrau. „Wir können die Planer zur Verfügung stellen, ohne dass der Stadt Kosten entstehen“, ergänzte sein Partner Saatmann.

Stadt finanziert mit Baulandverkauf ihre Infrastruktur

Bürgermeister Alfred Baxmann ( SPD) machte in der Sitzung keinen Hehl daraus, dass er es lieber sieht, wenn die Stadt selbst Bauland entwickelt und vermarktet. „Die Infrastrukturkosten für Kitas, Schulen und Straßen decken wir durch den Verkauf des selbst erworbenen Baulands“, sagte er. „Bei Projekten privater Investoren entfällt dies.“ An die beiden Investoren gewandt sagte der Rathauschef: „Dass es Interessenidentität zwischen Stadt und Investor gibt, davon dürfen Sie nicht ausgehen. Dabei geht es manchmal nur um die Zeitschiene.“

CDU-Ratsherr: Projekt mit allen Mitteln unterstützen

CDU-Ratsherr Klaus Köneke hielt dem entgegen, dass die Stadt mit der Grundsteuer B sehr wohl Anteil habe, wenn private Investoren in den Bau von Häusern investierten. Sein Parteikollege Oliver Sieke appellierte an die SPD, das unternehmerische Risiko der Investoren nicht aus dem Blick zu verlieren, schließlich hätten sie vor der Kaufentscheidung mit der Verwaltung gesprochen, ob sich ihre Pläne verwirklichen lassen. In seinen Augen sei es deshalb nicht akzeptabel, dass es für das Aufstellen des B-Plans keine Zeitangabe gebe. Ortsratsmitglied Andreas Meyer ( CDU) verwies darauf, dass das Projekt „ein Aushängeschild für Otze, wenn nicht für ganz Burgdorf ist“.

„Wir müssen immer fein hinhören, was die Investoren machen wollen“, sagte Köneke. Wenn ein Konzept wie das für Raupers Hof überzeuge, „dann müssen wir das Projekt auch mit allen Mitteln unterstützen. Es ergebe für ihn keinen Sinn, „eine Baustelle mit Abbruchmaterial liegen zu lassen, um ein anderes Gebiet zu entwickeln.“

