Heeßel

In den Vorjahren waren die Heeßeler beim Müllsammeln in Feld und Flur immer weit vorne dabei. In diesem Jahr ist das anders. Ortsvorsteher Heiko Reißer und die Ortsfeuerwehr haben beschlossen, die Aktion „Rausputz“ in diesem Frühjahr ausfallen zu lassen. „Wir hoffen, sie nach der Brut- und Setzzeit ab dem 15. Juli 2021 nachholen zu können“, teilt Reißer mit, „vielleicht sogar mit anschließendem Grillen am Feuerwehrhaus.“

Sinnvoll scheint der Dorfputz allemal – ob jetzt oder später im Jahr. Zwar haben die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr beim Sammeln 2019 im Bereich nördlich der Kreisstraße 112 nur wenig Unrat gefunden. Doch entlang der K112 zwischen Beinhorn und Heeßel und von Heeßel bis zur Straße An der Mösch besteht Reißer zufolge Bedarf. „Auch der Abschnitt der B 443 zwischen Alt Ahrbeck und der Straße An der Mösch ist immer wieder stark verunreinigt“, sagt der Ortsvorsteher. Dort würden aus Sicherheitsgründen jedoch nur Erwachsene zum Sammeln eingeteilt.

Von Sandra Köhler