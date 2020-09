Burgdorf

Organisatorin Caroline Thieleking ist überglücklich und erleichtert. Die Ehefrau von Landwirt Andreas Thieleking, die gemeinsam mit Kristin Dröse und weiteren Mitstreitern Mitte Juli die ausverkaufte Premiere des Konzerts „ Trecker rockt“ bei Klein Schillerslage auf die Beine stellte und für Anfang Oktober zwischen Weferlingsen und Sorgensen eine Neuauflage plant, hat die von der Region Hannover zunächst verweigerte Genehmigung nun doch erhalten.

Hygienekonzept für „ Trecker rockt“ überarbeitet

Thieleking ließ trotz des zuerst negativen Bescheids der Behörde nicht locker, überarbeitete nach eigenem Bekunden das Hygienekonzept für die Veranstaltung und reichte Anfang dieser Woche einen erneuten Antrag auf Genehmigung ein. Bereits am Mittwoch hielt sie die Genehmigung für die Freiluftmusikveranstaltung in den Händen. Maximal 500 Menschen sollen daran am Freitag, 2. Oktober, teilnehmen können.

Rockkantine tritt auf

Thieleking ist aktuell im Begriff, mit allen beteiligten Stellen – Stadt Burgdorf, Polizei, Feuerwehr, Zoll – Absprachen zu treffen und letzte organisatorische Vorbereitungen vorzunehmen. Am Mittwoch nächster Woche könne dann der Kartenvorverkauf beginnen, kündigt die 36-Jährige an. Dann will Thieleking auch bekannt geben, wer außer der bereits verpflichteten Band Rockkantine auf der Bühne für Stimmung sorgt.

