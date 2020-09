Burgdorf

Die Region Hannover will in den nächsten vier Jahren insgesamt 250 Straßenbauprojekte in Angriff nehmen und umsetzen und dafür 134 Millionen Euro ausgeben. Sechs dieser Straßenbauvorhaben sollen die Verkehrsverhältnisse in Burgdorf und den Ortsteilen verbessern. Dafür investiert die Region 7,9 Millionen Euro. So plant die Region unter anderem, die beiden Ortsdurchfahrten in Heeßel und in Ehlershausen auf Vordermann zu bringen. Die Baumaßnahmen im Einzelnen:

Die Ortsdurchfahrt von Heeßel wird nächstes Jahr zu Baustelle. Quelle: Joachim Dege

Die Ortsdurchfahrt Heeßel (K 112) hat für die Region Priorität. Die Fahrbahn ist über große Abschnitte sanierungsbedürftig. Deshalb soll die Straße von Heeßel bis in die Kernstadt wieder in Schuss gebracht werden. Das will die Region Hannover gemeinsam mit der Stadt Burgdorf im nächsten Jahr angehen. Dabei sollen auch die Radwege auf 2,50 Meter verbreitert werden. Wo der Radweg wie in Heeßel auf der Fahrbahn ist, wollen die Behörden die Fahrbahnoberfläche und die Rinne sanieren. Nach Möglichkeit soll das Bundesumweltministerium mit ins Boot geholt werden, zumindest finanziell. Die Region hat angekündigt, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Sie hofft auf 780.000 Euro Zuschuss. Das gesamte Bauvorhaben schlägt mit 1,3 Millionen Euro zu Buche.

In der Ortsdurchfahrt Ehlershausen sei in einem unzureichenden Zustand, sagt die Region. Insbesondere der ehemals gemeinsame Geh- und Radweg auf der Südseite sei stark sanierungsbedürftig. Diesen Mangel will die Region nicht nur beheben, sondern den Geh- und Radweg ausbauen, und zwar für 2,3 Millionen Euro. 1,15 Millionen Euro Fördermittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes fließen. Die Straßenbauer wollen das Vorhaben 2022/2023 umsetzen. Die Stadt übernimmt anschließend von der Region die Baulast für Geh- und Radweg.

Einen neuen Radweg zwischen Schillerslage und Engensen will die Region 2024 bauen. Der Radweg an der K119 ist 2,3 Kilometer lang. Für das Bauwerk kalkuliert die Region mit Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro. 700.00 Euro sollen an Fördermitteln fließen.

Region Hannover plant drei Brückenbauten

Über den Poldergraben zwischen Ehlershausen und Obershagen führt aktuell eine Stahlbetonplattenbrücke. Das 1950 errichtete Bauwerk trägt nur begrenzt Gewicht – für die Kreisstraße 133 zu wenig. Die Region will sie deshalb erneuern. Das lässt sie sich 600.000 Euro kosten. 300.000 Euro Fördermittel erwartet die Region vom Land Niedersachsen. Der Zeitpunkt der Baumaßnahme steht noch nicht genau fest.

Eine neue Brücke über die Thöse (K 133) bei Ehlershausen ist mit 400.000 Euro veranschlagt. Auch diese mittlerweile 70 Jahre alte Stahlbetonplattenbrücke unmittelbar an der Regionsgrenze zum Landkreis Celle trägt für heutige Anforderungen nicht genügend Gewicht und soll deshalb erneuert werden. Gleichzeitig will die Region die Fahrbahn der K133 verbreitern. Der exakte Zeitpunkt des Bauvorhabens ist offen.

Einen weiteren Brückenersatzbau will die Region Hannover auf der Kreisstraße 124 realisieren. Zwischen Weferlingsen und Obershagen führt die Straße über die Aue. Die Brücke ist nicht mehr ausreichend tragfähig, und auch die Fahrbahnbreite der Brücke genügt nicht mehr den Anforderungen. Die Brücke soll deshalb bis 2024 für 1,9 Millionen Euro erneuert werden; das Land ist mit 950.000 Euro im Boot.

