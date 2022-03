Burgdorf

Das Impfteam der Region Hannover bietet am Montag, 7. März, im Rathaus I an der Marktstraße 55 eine Sonderimpfaktion nur für Erwachsene an, teilt die Stadt Burgdorf mit. An diesem Tag werde ausschließlich der sogenannte Totimpfstoff der Firma Novavax verimpft, und zwar von 10 bis 16 Uhr sowie von 17.30 bis 21 Uhr. Das bereits mehrfach angebotene Feierabend-Impfen soll es an gleicher Stelle schon heute Abend (4. März) wieder geben, und zwar von 17.30 bis 21 Uhr.

Von Joachim Dege