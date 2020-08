Burgdorf

Die Handelslehranstalt Burgdorf ist eine gefragte Adresse für die Ausbildung im Berufsfeld Wirtschaft. Vor dem Celler Tor werden Oberstufenschüler in Vollzeit und Azubis im Blockunterricht zwar an modernster Computertechnologie unterrichtet – doch was die Gebäudesubstanz betrifft, herrscht Sanierungsstau.

Um nur die akuten Mängel beim Brandschutz und bei der Gebäudesicherheit zu beseitigen, muss die Region Hannover als Schulträger in den kommenden zwei Jahren rund 4,1 Millionen Euro investieren – plus weitere 1,3 Millionen Euro für die Miete von Containern. Denn die fälligen Baumaßnahmen werden im laufenden Schulbetrieb umgesetzt. Seit Ferienbeginn sind die Handwerker im Gebäude.

Große Teile entsprechen nicht den Brandschutzauflagen

Der älteste Trakt, der sich mit zwölf Klassenzimmern parallel zum Celler Tor erstreckt, stammt aus den Fünzigerjahren, die Erweiterung um zehn Klassen an der Sorgenser Straße folgte in den Siebzigerjahren. Erweitert wurde dieser Ostflügel um einen Sieben-Klassen-Bau im Jahr 1988. Große Teile der Schule, die zu den Berufsbildenden Schulen (BBS) Burgdorf gehören, befinden sich im Ursprungszustand und entsprechen schon lange nicht mehr den geltenden Brandschutzregeln.

Ein 2013 erstelltes Brandschutzkonzept listet die Arbeiten, die im jüngsten Gebäudeteil der Handelslehranstalt gerade begonnen haben. Im sogenannten Kopfbau des Ostflügels wird das offene Treppenhaus, über das sich im Brandfall der Rauch im gesamten Gebäude ausbreiten könnte, eingehaust und mithilfe einer neuen Fensteröffnung mit Tageslicht versorgt. Wenn die Schüler am 27. August aus den Ferien zurückkehren, soll diese Arbeit abgeschlossen sein. In diesem Gebäudeteil werden in den Fluren Brandschutztüren eingebaut, Decken und Fußböden erneuert. In den Herbstferien sollen Unterrichtscontainer auf die Freifläche zwischen Schule und Stadtbücherei aufgestellt werden. Dieses Provisorium soll nach aktuellem Zeitplan bis Ende 2022 bestehen.

Die Vorhaben, die bis dahin abzuarbeiten sind, sind umfassend. Denn es ist nicht getan mit dem Einbau neuer Brandschutztüren, der Abschottung von Durchbrüchen in Wänden und Decken und der brandschutztechnischen Ertüchtigung der zahlreichen abgehängten Zimmerdecken – beginnend nach den Herbstferien 2020 im Mitteltrakt sowie in der Agora und im Altbau ab den Sommerferien 2021. Im dritten und letzten Bauabschnitt wird auch die Heizungsanlage erneuert.

Auch bei der Statik, Strom und EDV bessern Handwerker nach

Mehr Sicherheit im Falle eines Brandes sollen zusätzliche Eingriffe gewährleisten: Das Schulgebäude mit seinen 2340 Quadratmetern Grundfläche wird deshalb durch eine Brandwand in zwei Brandabschnitte geteilt, Räume mit erhöhter Brandgefahr wie Lager- und Technikräume werden brandschutztechnisch abgeschottet. Im Altbau aus den Fünfzigerjahren ist die Betondecke des Kellergeschosses nicht feuerbeständig, die Bewehrung muss durch zusätzlichen Putz verstärkt werden. Zudem wird die Agora brandschutztechnisch sowohl vom Ostflügel als auch von der Verwaltung getrennt, die einen zusätzlichen Fluchtweg erhält.

Hinzu kommen umfangreiche Arbeiten an den elektrotechnischen Anlagen im gesamten Schulkomplex, zunächst aber für die Versorgung des Containerdorfs mit Strom und EDV-Anschlüssen. Abgesehen davon muss für die Gebäudesicherheit in allen drei Teilen der Schule das Verblendmauerwerk wegen statischer Mängel nachverankert werden.

Arbeiten sollen Betrieb nur für zehn Jahre sichern So kostspielig die jetzt angelaufenen Arbeiten auch wirken: Sie dienen nur dem Zweck, „den Schulbetrieb für die nächsten zehn Jahre zu sichern“. So ist es nachzulesen in einer Drucksache der Regionsverwaltung aus dem vergangenen Jahr. Als 2013 ein Brandschutzkonzept für die Handelslehranstalt erstellt wurde, hatten Schule und Region sich auch an einem „wirtschaftlichen und funktionalen Gesamtkonzept für eine Generalsanierung“ des Gebäudekomplexes versucht. Heraus kam dabei allerdings ein derart hoher (von der Region gar nicht erst bezifferter) finanzieller Aufwand, dass „eine kurzfristige Umsetzung der Generalsanierung beziehungsweise eines Neubaus als nicht durchführbar“ eingeschätzt wurde. So bleiben bei der aktuellen Brandschutzsanierung Themen wie Barrierefreiheit, energetische oder akustische Sanierung außen vor. Auch für vorgefundene Schadstoffe wie PCB oder Asbest, die im Laufe der Jahrzehnte verbaut wurden, soll laut Drucksache im Augenblick „kein unmittelbares, von den geplanten Umbauarbeiten unabhängiges Sanierungserfordernis“ bestehen. Saniert werden jetzt nur Bauteile, die im Rahmen des Brandschutzes sowieso angefasst werden. In Hinsicht auf asbesthaltige Stützenverkleidungen sei eine „turnusmäßige Neubewertung“ erforderlich.

