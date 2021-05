Burgdorf

Bereits am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Weststadt den linken Vorderreifen eines VW-Transporters zerstochen, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Das dunkelblaue Fahrzeug sei auf einem Parkplatz am Marris-Mühlenweg abgestellt gewesen. Die Straftat sei im Zeitraum von Sonnabend, 21 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, verübt worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise, und zwar unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege