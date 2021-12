Burgdorf

Der Name Karos hat in Burgdorf einen guten Klang. Ulrich Karos, in Burgdorf bekannt als „Mr. TSV“, leitete 32 Jahre lang die Turn- und Sportvereinigung Burgdorf. Seine Frau Renate stand zu Unrecht immer ein wenig in seinem Schatten. Seit 50 Jahren ist sie nämlich mittlerweile Übungsleiterin in der TSV-Leichtathletiksparte. „Mein ganzes Leben ist durch den Sport geprägt“, sagt die 77-Jährige und erinnert sich an die Anfänge ihrer Übungsleiterlaufbahn 1971.

Fitnessgruppe besteht bis heute

„Die Frauen haben zunächst donnerstags mit den Männern trainiert. Es ging vor allem um Krafttraining, das für Frauen nicht so gut geeignet war. Schließlich wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Frauengruppe übernehmen könnte“, erzählt Karos. Diese Fitnessgruppe besteht bis heute. Sie trainiert immer dienstags in der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Ohne ihren Uli hätte sie dann aber wohl doch nicht Vereinsgeschichte geschrieben. Die beiden sind seit 1959 ein Paar. „Mein Mann hat sich schon früh in der TSV engagiert. 1968 war dann ein wichtiges Jahr für uns. Ich habe mein Lehrerinnenexamen gemacht. Wir haben geheiratet. Ich bekam eine Anstellung als Lehrerin in Hänigsen und ich bin in die TSV-Leichtathletiksparte eingetreten“, blickt Karos zurück.

Verein ist so etwas wie Familie

Diese Aufzählung macht bereits deutlich, dass die Familie und der Sportverein ihren Schwerpunkt im Leben ausmachen, wobei der Verein auch so etwas wie Familie für sie ist. „Es gibt einen großen Zusammenhalt. Viele enge Freundschaften sind durch den Sport entstanden“, sagt Karos, die 1996 zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde.

Renate Karos lebt seit 1955 in Burgdorf. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Hauptschullehramtsstudium mit Sport als Hauptfach. Ihre Examensarbeit schrieb sie über das Thema „Tägliche Bewegungszeit im Grundschulalter“. Die Sportbegeisterung von Ulrich und Renate Karos blieb nicht ohne Auswirkungen auf ihre drei Kinder. „Die Sportschau war immer eine wichtige Sendung für uns. Nebenbei haben mein Mann und ich oft noch Sportberichte für das Burgdorfer Kreisblatt auf der Schreibmaschine getippt“, erinnert sie sich.

Karos öffnet TSV fürs Walking

Ein Leben ohne Sport ist für sie nicht vorstellbar. „Ich habe einen großen Bewegungsdrang. Es ist das Schlimmste für mich, wenn ich mich nicht sportlich betätigen kann“, betont sie. Ihr wöchentliches Pensum mit dreimal Walken und zweimal Fitnesstraining ist wirklich beachtlich. Es hat sich im Laufe der Jahre altersgerecht verändert. So gab sie das Joggen auf, als sie Probleme mit der Achillessehne bekam und begann mit Walking.

Vor etwa 17 Jahren begegnete ihr eine Frau, die mit Walking-Stöcken unterwegs war. „Ich habe mich über diese damals neue Sportart informiert und lernte Nordic Walking kennen, das als Sommertraining im klassischen Skilanglauf entwickelt worden war“, schildert Karos den Beginn ihrer Begeisterung fürs Walken. Sie belegte einen Kurs beim Sportbund und bot das Training schließlich innerhalb der TSV-Leichtathletikabteilung an. Der Verein konnte so ganz fortschrittlich mit der Zeit gehen. Nordic Walking sei besonders schonend für die Gelenke und die Wirbelsäule und damit besonders für ältere Sportler geeignet, erklärt die Übungsleiterin.

Training ohne Musik ist achtsamer

Auch ihr Gymnastikprogramm passte sie nach einer Weiterbildung im Seniorensport an die älter werdenden Teilnehmer an. Auf Musik verzichtet sie bewusst beim Training. Ihr sei es wichtig, den Körper sanft in Bewegung zu bringen, dabei achtsam zu sein und auf den Körper zu hören, betont sie. Dabei ist sie die ideale Übungsleiterin. Renate Karos hat eine natürliche Autorität. Ihr gelingt, was gute Lehrerinnen und Lehrer auszeichnet. Sie unterstreicht Sätze durch eine leichte Veränderung der Stimmfärbung, ohne die Stimme erheben zu müssen.

Doch es ist nicht der Sport allein. Es geht ihr auch um die Geselligkeit und die Gemeinschaft im Verein. Gern erinnert sie sich an Kegelabende, Weihnachtsfeiern und Radtouren. „Wir haben Wettkämpfe organisiert, den Citylauf, uns am Oktobermarkt mit Mitmachaktionen beteiligt und auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und selbst gekochte Kartoffelsuppe verkauft. Die Freude, die man gibt, kehrt zurück“, ist sie überzeugt.

Vereinsleben stirbt langsam aus

Viele Aktionen gebe es noch immer, aber es werde langsam weniger. Die Vereinsbindung sei für Jüngere nicht mehr so wichtig, sagt Karos. Viele wollten nur noch ihren Beitrag bezahlen, Sport treiben und sich nicht im Verein engagieren. In der Leichtathletikabteilung habe es diese Anonymität nie gegeben. Ein Vereinsleben, wie sie es kennengelernt habe, sterbe langsam aus, bedauert Karos. Sport macht sie auch nach so vielen Jahren immer noch glücklich.

In ihrer Gymnastikgruppe und den Walkinggruppen sind Neuzugänge gern gesehen. Gymnastik ist dienstags, um 20 Uhr, in der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule. Informationen über die Walkinggruppen gibt es in der TSV-Geschäftsstelle (05136) 6311 und auf der Vereins-Homepage: www.tsv-burgdorf.de.

