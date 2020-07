Sorgensen

Die Schützenkate am Riethornweg in Burgdorfs Ortsteil Sorgensen ist zu neuem Leben erwacht. „Es läuft besser, als gedacht“, sagt Kyriakos Antoniadis, Inhaber des neuen El Greco. „Mit solch einem Ansturm haben wir gar nicht gerechnet.“ Zusammen mit seiner Frau Katerina hat er zehn Jahre lang das El Greco an der Straße Im Langen Mühlenfeld bewirtschaftet. Vor knapp zwei Wochen folgte die Wiedereröffnung des griechischen Restaurants in Sorgensen.

Seitdem gibt es für das Team des El Greco allerhand zu tun. Um allen Wünschen der Gäste gerecht werden zu können, ist das Ehepaar Antoniadis bereits auf der Suche nach einer zusätzlichen Aushilfe für Küche und Theke.

Schützenkate ist Anlaufstelle für die Bürger

„Für uns ist es ein echter Glücksfall, dass das Team des El Greco die Schützenkate übernimmt“, sagt Dirk Schwerdtfeger, Ortsvorsteher von Sorgensen. Schließlich sei die Suche nach einem neuen Pächter nicht einfach gewesen. Zwei Jahre lang hatte die Schützenkate leer gestanden. Viele Bewerber hätten nicht die nötigen finanziellen Mittel gehabt, um sich mit ihrer Gastronomie dort niederzulassen.

Trotzdem hielt das Dorf an seinem Wunsch, die Schützenkate wiederzubeleben, fest. „Die Bürger haben gesagt: Wir müssen die Gaststätte retten“, erinnert sich Schwerdtfeger. Schließlich verbindet die Schützenkate auch eine lange Historie mit dem Dorf. 1978 wurde die Gaststätte eröffnet und sei „immer ein Anlaufpunkt für die Bürger gewesen“. Vor allem für die Sorgensener Schützengesellschaft, die dort ihren Luftgewehr-, Kleinkaliber- und seit neuestem auch Großkaliberstand hat.

SV Sorgensen freut sich über Wiedereröffnung

„Die Schützenkate hat einen gewissen Kultstatus“, sagt Jens Berkhan. Der Vorsitzende des SV Sorgensen von 1949 hat bereits dem El Greco by Schützenkate einen Besuch abgestattet. „Es war schön“, lautet sein knappes Resümee. Bereits an diesem Montagabend will Berkhan die Gaststätte erneut besuchen. Dann kommt der Sportverein zu seiner Vorstandssitzung in den Räumen am Riethornweg zusammen.

Der zweijährige Leerstand habe dem Dorf nicht gut getan. „Es war ein bisschen Totentanz“, erinnert sich Berkhan. „Deshalb finden wir es als Sportverein schön, dass die Schützenkate wiederbelebt wird. Jetzt müssen wir den neuen Inhabern natürlich auch eine Chance geben.“

