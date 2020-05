Burgdorf

Die Betreiber von Restaurants und Gaststätten in Burgdorf haben wirtschaftlich schlimme Wochen mit leeren Gasträumen und ohne nennenswerte Einnahmen hinter sich. Ab Montag, 11. Mai, ist es ihnen von den Behörden wieder gestattet, ihre Betriebe zu öffnen. In die Katastrophenstimmung der Gastronomen mischt sich nur verhaltener Optimismus.

Der Landgasthof Voltmer in Ramlingen ist seit dem 16. März geschlossen. Seither bietet das Gasthaus Speisen nur noch außer Haus an. Das sei ganz ordentlich gelaufen, sagt Küchenchef Mark Köhne, könne die erlittenen Umsatzeinbußen aber nicht annähernd auffangen. „Normalerweise verkaufen wir in dieser Zeit Spargel in Unmengen“, sagt er und beschreibt die aktuelle Einnahmesituation als „desolat“.

Der Landgasthof Voltmer der Familie Köhne in Ramlingen hält sich zurzeit mit dem Außerhausverkauf von Speisen über Wasser. Am Montag will Küchenchef Mark Köhne wieder seine Gasträume öffnen. Quelle: Joachim Dege

Nachdem das Land die Wiedereröffnung der Restaurants nun erlaubt hat, will auch Köhne seine Gasträume und die Terrasse öffnen, um Geld zu verdienen. Schließlich müsse er sieben fest angestellte Mitarbeiter bezahlen. Das werde schwer genug. In zwei Gasträumen kann er wegen der Abstandsregeln nur zwölf Tische aufstellen, an denen 36 Menschen Platz nehmen könnten. Normalerweise seien die Tische in der Spargelzeit mit bis zu 90 Personen voll besetzt. Auch Außenbewirtschaftung auf der Terrasse will er anbieten. Köhne rechnet dort mit maximal vier Tischen.

Gastronomen klagen über fehlendes Regelwerk

Öffnen wollen auch die Brüder Cerro ihr Ristorante Fortore an der Marktstraße in Burgdorf. Im Gastraum können sie maximal zwölf Tische aufstellen. Normalerweise sind es doppelt so viele. Auch draußen wollen sie Gäste bewirten – mit Einwegspeisekarten und ohne Olivenöl auf den Tischen. Auch Besteck dürfe keines bereitgelegt sein, sagt Bartolomeo Cerro. „Da gibt es vieles zu bedenken.“ Etwa wie es die Servicekräfte mit dem Mundschutz halten sollen. Oder die Gäste, wenn sie zur Toilette müssten.

Auch Köhne tut sich schwer. Mundschutze und Desinfektionsmittel habe er sich besorgt. Allerdings lägen ihm bisher nur Empfehlungen des Gaststättenverbands vor. Das Land sei Richtlinien bisher schuldig geblieben, beklagt der Gastronom: „Es fehlen Regeln, mit denen ich planen kann.“ Schon riefen Leute an und wollten Tische reservieren. „Da kann man sich schnell überbuchen“, sagt Köhne. Die Cerros, deren Umsätze um 80 Prozent eingebrochen sind, hoffen jetzt und im Sommer auf gutes Wetter, auf dass vor allem die Außenbewirtschaftung floriert.

Das nutzt Peter Widdel, Eventgastronom und Wirt im StadtHaus wenig. Seine Geschäfte sind zum Erliegen gekommen. Im Freien seien alle Veranstaltungen abgesagt. Das Gleiche gelte fürs Veranstaltungszentrum. „Wer will schon eine Hochzeitsfeier mit Abstand?“, fragt er. Außer Gremiensitzungen der Stadt und wenige Seminare und Businesstrainings gehe nichts. „Wir reinigen das Haus und halten uns mit kleinen Dingen am Leben“, macht sich Widdel, der unter anderem das Betriebscatering für die Stadtwerke organisiert, selbst ein wenig Mut.

