Burgdorf

Darauf hatten die von Corona schwer gebeutelten Burgdorfer Gastronomen gewartet: volles Haus in der Gaststube und im Saal. Tatsächlich scheint es aktuell gut zu laufen. In Kürze beginnt die Saison der Weihnachtsfeiern – eine wichtige Einnahmequelle.

Die Angst vor neuen Corona-Einschränkungen ist da

Wer am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag im Ramlinger Landgasthaus Voltmer essen will, ist schon fast zu spät dran. „Die Reservierungen kommen im Oktober“, sagt Küchenchef Mark Köhne. Das habe sich nicht geändert. Auch sonst könne er sich nicht beschweren. Zumindest, so lange es keine erneuten Beschränkungen gebe, etwa bezüglich der Personenzahl aus verschiedenen Haushalten. „Wir haben Familientische für zwölf Personen. Wenn es da wieder eine Einschränkung gibt, wäre das blöd.“ Bei den Weihnachtsfeiern sei noch Luft nach oben. „Es sind schon weniger als sonst.“ Der Grund? Vorsicht angesichts steigender Infektionszahlen, vermutet Köhne. „Ich als Chef will ja auch nicht, dass sich meine Angestellten anstecken oder über Weihnachten in Quarantäne müssen.“

Veranstaltungen in Burgdorfs Gaststätten gibt es aktuell viele. Quelle: Sandra Köhler

Vereine und Freundeskreise feiern gemeinsam

Im Gasthaus Bähre in Ehlershausen sind die Auftragsbücher voll. Anfang November haben die Betreiber von 3 G auf 2 G umgestellt. Das mache gerade bei Feiern wegen des Wegfalls der Maskenpflicht doch etwas aus, sagt Inhaber Ingmar Bähre. „Außerdem sind 90 Prozent unserer Gäste bereits geimpft. Und die anderen hatten jetzt ausreichend Gelegenheit dazu.“ Der einsetzende Boom an den Wochenenden und auch unter der Woche bringt für den Gastronomen noch ein anderes Problem mit sich: Das Personal sei am Limit. „Eigentlich müsste man Leute einstellen. Aber es sind keine zu bekommen.“

Das Gasthaus Haase in Ahrbeck hat über die Weihnachtsfeiertage geschlossen. Diese Zeit gehöre der Familie, sagt Merit Schewe, Tochter von Inhaberin Ruth Schewe. Nicht so sehr Weihnachtsfeiern, eher Grünkohlessen hielten das Team in Atem. „Da haben wir momentan unheimlich viel mit zu tun“, sagt Schewe. Freundeskreise, Vereine und Feuerwehr nutzten die Gelegenheit zur Geselligkeit – auch in größerer Runde. „Veranstaltungen unter 20 Personen nehmen wir zurzeit gar nicht an.“

Die Firma IVD plant eine Weihnachtsfeier in Präsenz

Der Burgdorfer Verpackungsdienstleister IVD plant eine Weihnachtsfeier in Präsenz: Ein Gänseessen im Gasthaus Bähre soll es sein. Im vergangenen Jahr hatte die Feier wie in anderen Unternehmen wegen des Lockdowns ausfallen müssen und war dann im Sommer nachgeholt worden, berichtet Geschäftsführer Andreas Lindner: „Aktuell überholen uns die Ereignisse etwas.“ Falls sich die Lage, auch rechtlich, wieder verschärfen sollte, müssten sein Kompagnon Wolfgang Landwehr und er neu nachdenken. Noch stehe das Vorhaben, eine Weihnachtsfeier in Präsenz auf die Beine zu stellen.

„Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber bei uns ist das Risiko so weit wie irgend möglich minimiert“, sagt Lindner, der auf 2 G setzt. „Wir sind alle durchgeimpft“, sagt der Geschäftsführer. Zudem werde die Feier in einem separaten Raum stattfinden. „Das ist für uns ein wichtiger Faktor.“ Der Teilnehmerkreis mit 14 Personen inklusive Partner sei zudem überschaubar. Außerdem würden die Kontrollen bei Bähre seiner Erfahrung nach ernst genommen. „Bei Freundeskreistreffen des RSE vor einigen Tagen musste jeder, also auch ich, sein Zertifikat vorzeigen“, sagt er.

Von Sandra Köhler