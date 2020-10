Hülptingsen

Ein echtes Prachtexemplar von Pilz hat Horst Nieß bei einer Radtour in der Gemarkung Hülptingsen in der Verlängerung der Straße Im Felde Richtung Burgdorfer Holz entdeckt. „Solch einen großen Pilz hatte ich bisher noch nie gesehen“, schreibt der Burgdorfer HAZ-Leser. Flugs vermaß er das Prachtexemplar, das sich auf dem modernden Baumstumpf einer Birke angesiedelt hat und diesen zersetzt. Neugierig geworden, recherchierte Nieß im Internet: Es handele sich um einen Riesenporling, lateinisch Meripilus giganteus. Dass diese Art hauptsächlich an Buchen vorkommt, scheint das Burgdorfer Exemplar nicht zu stören.

Der Zollstock beweist: knapp 50 Zentimeter misst der Pilz im Durchmesser. Quelle: Horst Nieß

Von Sandra Köhler