Burgdorf

Auch die Rubens-Apotheke am Rubensplatz 3 in Burgdorfs Südstadt bietet am Montag wieder kostenlose Corona-Schnelltests mit Zertifikat an. Apothekerin Christiane Euschen kündigte jetzt an, dass sie ihr zurzeit noch geschlossenes Schnelltestzentrum direkt neben der Apotheke dann wieder öffnen werde. Testen lassen könne sich allerdings nur, wer vorher online einen Termin gebucht habe, und zwar auf der Internetseite rubens-apotheke.de. Die Terminvergabe werde im Laufe des Sonnabends freigeschaltet. Das Schnelltestzentrum habe dann wochentags von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Joachim Dege