Die Nachwuchsforscher der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RGB) haben allesamt Gold oder Silber nach Hause geholt. Beim Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ siegten Celina Bosse und Julius Vogel mit ihren Arbeiten über Hefe und Tapeten aus Ananas-Papier in den Fachgebieten Arbeitswelt und Technik. Veronika Kurilov sicherte sich in Biologie den zweiten Platz.

Die Siebtklässler der IGS hätten die Schule „so hervorragend“ vertreten, dass die Schule obendrein ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro erhielt, berichtete Hendrika van Waveren, die als pensionierte Pädagogin die Forschungsprojekte mit begleitete. Das sei nun ein Grundstock für Anschaffungen von Materialien für weitere Projekte der „Jugend forscht“-AG, sagte van Waveren. Der Schülerwettbewerb ist die Juniorensparte von „Jugend forscht“. In diesem Jahr erfolgte er wegen der Corona-Pandemie per Videoschalte.

Schüler überzeugen mit ihren Präsentationen

Celina Bosse habe mit ihrem gut strukturierten Vorgehen und ihrem Stand überzeugt. Veronika Kurilov habe nicht nur sehr gut vorgetragen, sondern seit Abgabe der Arbeit noch weiter geforscht. Und Julius Vogel habe die Jury unter anderem mit seinen praxisnahen wissenschaftlichen Versuchen beeindruckt, berichtete van Waveren. Die Gewinner qualifizierten sich damit für die nächste Etappe: Der Landeswettbewerb in Oldenburg ist ebenfalls digital geplant. Das bedeutet, dass in den kommenden Tagen neben dem Unterricht weitere Videokonferenzen zu Papierfasern, Pflanzen und Backpulver auf die drei jungen Nachwuchsforscher warten.

Von Cristina Marina