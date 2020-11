Burgdorf

„Ich bin das personifizierte Vergiss-mein-nicht für den DRK-Regionsverband“: Mit diesem Satz beschreibt Rüdiger Nijenhof, den Burgdorfern vor allem als Ratspolitiker und Chef der Freien Burgdorfer bekannt, sein neues Ehrenamt. Für die Rotkreuzler in der gesamten Region Hannover steht er künftig als Konventionsbeauftragter zur Verfügung. Ein Ehrenamt, das nur wenigen Externen, aber auch Mitgliedern bekannt sein dürfte. Dabei zielt die Aufgabe auf nicht weniger als die Genfer Konventionen ab, Kern des humanitären Völkerrechts.

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Freiwilligkeit oder auch Unabhängigkeit – diese Schlagworte aus den Statuten sollen nach Aussage Nijenhofs eben keine Schlagworte sein, sondern sich in der täglichen Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen widerspiegeln. „Letztlich geht es um den Geist im DRK“, sagt der Diplom-Verwaltungswirt, der erstmals im Präsidium des DRK in der Region Hannover mitarbeitet. Dabei sei der Zusammenschluss auf Regionsebene größer als mancher Landesverband, sagt er. Mehr als 30.000 Frauen, Männer und Jugendliche engagieren sich in 110 Ortsverbänden. „Meine Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass Grundsätze wie eben Menschlichkeit weiterhin gelebt werden.“

Grundsätze nach innen und außen vermitteln

Er könne weder mit jedem Mitglied sprechen noch jeden Ortsverband aufsuchen, sagt er. Aber: Natürlich stehe er als Referent oder Gesprächspartner zur Verfügung, wenn es darum gehe, die Rolle des DRK in der jetzigen Zeit zu definieren. Dass dieses Amt, das es in jedem Kreisverband gebe, noch immer seine Berechtigung hat, daran zweifelt der Burgdorfer nicht. „Wir müssen gar nicht bis zur Flüchtlingskrise vor fünf Jahren zurückgehen“, sagt er mit Blick auf die ungezählten Helfer, die sich haupt- und ehrenamtlich um die Neuankömmlinge kümmerten – ohne nach dem Grund oder Ort der Flucht zu fragen.

Auch in der aktuellen Situation, in der die Rotkreuzler beispielsweise an den Corona-Schnellteststationen eingesetzt seien, gelte es, die Grundsätze zu berücksichtigen und sich von keiner politischen Seite instrumentalisieren zu lassen. Denn das sei eine Aufgabe nach außen: die Neutralität zu wahren, sich auf Augenhöhe mit anderen Organisationen abzustimmen, aber eben nicht, sich politischen Wünschen unterzuordnen. Nach innen gehe es darum, im Blick zu behalten, dass jeder Hilfesuchende gleich behandelt werde, nennt er ein Beispiel.

Konflikte frühzeitig wahrnehmen

Er selbst gehört dem DRK seit mehr als 15 Jahren an. Er sieht seine Verantwortung auch darin, im Gespräch zu bleiben mit all jenen, denen der Gedanke des Helfens wichtig sei – eine Aufgabe, die mitunter in den Hintergrund gerate. Bevor sich daran ein Konflikt in einem Ortsverband entzünde, wolle er eingreifen und hoffe, dass ihn die Mitglieder frühzeitig ansprechen. „Ich bin quasi der Rauchmelder, aber nicht die Feuerwehr, das ist die Aufgabe des Vorstands“, bemüht er ein Bild, um seine künftige Arbeit zu beschreiben.

