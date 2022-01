Burgdorf

Seit Mitte Dezember verkehren auf den S-Bahn-Linien S6 und S7 (Hannover–Celle) die blau-weiß-roten Züge der Transdev Hannover GmbH. Das Unternehmen hat die Linien von der Deutschen Bahn übernommen. Burgdorfer, die die Verbindung nutzen, um ihren Arbeitsplatz in Hannover zu erreichen, haben nach dem Wechsel sowohl Verbesserungen als auch Mängel entdeckt.

Pendlern gefallen die neuen Züge

Ingrid Wollschläger aus Sorgensen zieht folgendes Fazit: „Im Vergleich zu dem Chaos, das zuletzt geherrscht hat, ist die neue Situation ein Fortschritt.“ Es sei eine Unverschämtheit gewesen, dass die S6 im Herbst vergangenen Jahres wegen Bauarbeiten komplett ausgefallen sei.

Nach dem Betreiberwechsel im Dezember ärgere sie nun, dass die S-Bahn jetzt häufig mit fünf Minuten Verspätung im Hauptbahnhof Hannover ankomme und bis ans Ende des Gleises durchfahre. Sie müsse dann durchstarten, um die Straßenbahn in die Südstadt noch zu erreichen und pünktlich am Arbeitsplatz zu sein. „Warum kann der Zug nicht weiter vorn anhalten?“, fragt sie sich. Wollschläger bemängelt obendrein eine ausgefallene Heizung und fehlerhafte digitale Anzeigen.

Positiv bewertet sie die Ausstattung der Züge, weil sie mehr Beinfreiheit erlauben. Auf das neue WLAN-Angebot in der Bahn könne sie verzichten. „Ich möchte, dass mein Zug fährt, am besten im 20-Minuten-Takt“, sagt Wollschläger.

„Nur ein Waggon – das ist eng“

Pendler Niklas Lindemann gefallen die neuen Stadler-Flirt-Züge. Auf einem der Vierer-Plätzen stoße er sich allerdings regelmäßig das Knie an dem Mülleimer. Die Pünktlichkeit sei vergleichbar mit dem Angebot der Deutschen Bahn vorher. „Es ist auch schon einmal ein Zug ausgefallen, ohne dass der Ausfall kommuniziert wurde, weder per App noch per Bahndurchsage“, sagt Lindemann. Er habe außerdem erlebt, dass im Berufsverkehr Züge mit nur einem Waggon statt mit zwei Wagen eingesetzt wurden. „Das ist dann ganz schön eng. Eineinhalb Meter Abstand können nicht eingehalten werden“, betont er. Transdev habe sich bemüht, die Situation zu entschärfen, und die erste Klasse freigegeben.

„Ich habe gute Erfahrungen gemacht“

Annett Bödner pendelt von Burgdorf bis zur Haltestelle Karl-Wiechert-Allee. „Ich habe gute Erfahrungen nach dem Betreiberwechsel gemacht“, sagt sie. Die Atmosphäre in den Zügen sei angenehmer und heller und das Personal sehr freundlich. Eine defekte Toilette sei sofort repariert worden. Länger als fünf Minuten habe sie bisher nicht auf einen Zug warten müssen. Die Durchsagen am Bahnhof erfolgten zuverlässig.

Transdev behebt Probleme schrittweise

Aus Sicht der Transdev Hannover GmbH ist die Übernahme des S-Bahn-Netzes Hannovers geglückt. „Die Pendler haben das Angebot gut angenommen. Über die Auslastung gibt es allerdings noch keine Zahlen“, sagt Pressesprecherin Stina Worttmann. Ab Juni werde das Unternehmen den Verkehr im ganzen Netz verantworten und zusätzlich zu den zehn bisher eingesetzten Zügen weitere 67 auf die Schiene bringen.

Worttmann nennt anfängliche technische Probleme mit Türen, Heizung und digitalen Anzeigen Kinderkrankheiten. „Wir arbeiten daran. Fehler beheben wir Zug um Zug“, stellt sie in Aussicht. Kein Verständnis gebe es dafür, dass auf die neuen Züge bereits Graffiti-Tags aufgebracht wurden. „Das ist Vandalismus. Wir werden die Waggons reinigen“, sagt Worttmann.

Pünktlichkeit sei ein wichtiges Thema. Es komme vor, dass die S-Bahn mit Verspätung in den Hauptbahnhof Hannover einfahre, wenn das Gleis belegt sei oder ein anderer Zug Vorfahrt habe. Die Anzahl der eingesetzten Waggons werde von der Region Hannover koordiniert, die auch den Fahrplan festlege. „Zugfahren ist komplex“, betont Worttmann.

Von Sybille Heine