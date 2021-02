Burgdorf

Der Frust der Pendler wächst an diesem Mittwoch weiter, denn noch immer fahren keine S-Bahnen auf der Linie 6 zwischen Hannover und Celle mit Stopp in Burgdorf, Otze und Ehlershausen. Auf Anfrage kündigt eine Bahnsprecherin an, dass die Strecke ab Donnerstag, 18. Februar, wieder bedient werden soll. Sie begründet die Zugausfälle mit dem Winterwetter der vergangenen Tage.

Diese Argumentation vermag der Burgdorfer André Wolter nicht mehr nachzuvollziehen: „Es ist absolut unglaubwürdig, dass noch heute Zugausfälle mit Schnee und Glatteis begründet werden“, sagt er und fügt hinzu, dass die Bahn ihre Kunden sehenden Auges anlüge. Jeder Pendler habe Verständnis für die Zugausfälle am ersten Tag nach einem besonderen Wetterereignis, meint er mit Blick auf die Schneefälle und den starken Frost, die inzwischen aber auch mehr als eine Woche zurückliegen.

Techniker müssen Weichen untersuchen

Die Sprecherin der Bahn nennt gleich mehrere Gründe, die den Einsatz der Züge verhindern: So hätten Mitarbeiter zunächst den Schnee und Frost beseitigen müssen, anschließend hätten Techniker jede einzelne Weiche prüfen müssen, ob diese auch dauerhaft störungsfrei arbeiteten. „Hinzu kommen leider noch Fahrzeugstörungen beispielsweise aufgrund von Vereisungen“, erklärt sie. Das Unternehmen bedauere die Einschränkungen und bitte die Fahrgäste um Entschuldigung. Letztlich bemühten sich alle Mitarbeiter der Bahn, die Störungen schnellstmöglich zu beheben.

Diese Aussagen beschwichtigen auch den CDU-Regionsabgeordneten Oliver Brandt nicht mehr. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses der Region spricht von einem „systematischen Ausfall der S6“, nachdem die Züge trotz Tauwetter weiterhin ausfallen. „Die Burgdorfer sind keine Bürger zweiter Klasse“, sagt er und verweist auf den Beförderungsvertrag, den DB Regio mit der Region Hannover abgeschlossen habe. Daraufhin habe Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz zugesagt, ein zeitnahes Gespräch mit der DB zu führen. Zudem solle das Unternehmen wegen nicht erbrachter Leistungen empfindliche Konventionalstrafen leisten.

Von Antje Bismark