Burgdorf/Neustadt

Für die SPD wollte der Burgdorfer Parteichef Ahmet Kuyucu in den Bundestagswahlkampf ziehen – doch bei der Nominierung unterlag der 50-Jährige jetzt seiner Parteikollegin Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel. Bis zum Schluss hatte sich der Jobcenter-Mitarbeiter und Unternehmer aus Burgdorf gute Chancen ausgerechnet, zumal er nach der digitalen Vorstellungsrunde gute Reaktionen auf seine Präsentation und seine Themen wie sozialer Wohnungsbau, Arbeit und Ausbildung erhalten habe.

Gleichwohl siegte Schamber bereits im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit – obwohl sie vier Gegenkandidaten hatte. „Ich akzeptiere das Ergebnis der demokratischen Wahl“, sagte Kuyucu am Wochenende. Schamber habe die Parteimitglieder besser überzeugen können. Eines aber sei ihm wichtig zu betonen: „Alle fünf Kandidaten waren richtig gut, und wir hatten eine gute Mischung an Persönlichkeiten.“ Jetzt gehe es darum, die Wähler bis zur Bundestagswahl zu überzeugen und trotz einer aktuell schwierigen Lage für die SPD das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Hannover-Land I, zu dem neben Burgdorf auch Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf gehören, zu gewinnen. „Dabei werde ich Rebecca Schamber gern unterstützen“, sagt der Burgdorfer.

Lesen Sie auch Bundestagswahl: CDU nominiert Hoppenstedt und Kuban für Hannovers Umland

CDU schickt erneut Hendrik Hoppenstedt ins Rennen

Die CDU nominierte unterdessen den bisherigen Bundestagsabgeordneten und Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt. Bis zum 27. März können die Parteimitglieder jetzt ihre Stimme für Hoppenstedt abgeben, danach will die CDU das Wahlergebnis verkünden. Der 48-Jährige aus Burgwedel hat keinen Gegenkandidaten.

Von Antje Bismark