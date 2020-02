Burgdorf

Den Entschluss fasste er schon im vergangenen Jahr. Jetzt hat er ihn öffentlich gemacht: Burgdorfs umtriebiger SPD-Chef Ahmet Kuyucu strebt ein Bundestagsmandat an. Der 49-Jährige will die Nachfolge von Carmen Marks antreten, die seit 2002 Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und die Wedemark im Wahlkreis 43 in Berlin vertritt und ihren Rückzug angekündigt hat.

Kuyucu ist nicht der Einzige, der Marks Erbe antreten will. Marks’ Büroleiterin im Wahlkreis, die Wedemärker Ortsvereinsvorsitzende Rebecca Schamber, hat vor wenigen Tagen ihren Hut in den Ring geworfen. Inzwischen gilt als sicher, dass auch der Burgwedeler Juso-Vorsitzende Julian Kienast Ambitionen auf eine Kandidatur hat, wie Burgwedels SPD-Vorsitzender Andreas Strauch bestätigt. Nach Darstellung der Unterbezirksvorsitzenden Claudia Schüßler gebe es noch zwei weitere Kandidaten aus Großburgwedel und Neustadt. Namen wollte Schüßler aber nicht nennen.

Familienvater führt seit sieben Jahren den SPD-Ortsverein

Kuyucu ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Er kam 1999 aus der Türkei nach Deutschland, mit einem nicht anerkannten Lehramtsdiplom in der Tasche. Seit 2005 lebt er in Burgdorf, wo der seit 2013 an der Spitze des Ortsvereins steht und von 2012 bis 2016 eine Wahlperiode lang dem Rat der Stadt angehörte.

Im Jobcenter arbeitet Kuyucu im Arbeitgeberservice und kümmert sich dort um die Personalbelange von Unternehmen. Er selbst ist an drei Unternehmen beteiligt. So betreibt er den DB-Servicestore und den Kiosk am Burgdorfer Bahnhof mit acht Beschäftigten, ist für die AfK Bank zudem als Immobiliendarlehensvermittler selbstständig tätig und hat im Schulterschluss mit einem Gartenbauunternehmer die KAI-E GmbH gegründet, um ein Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Kerpen-Areal an der Gartenstraße zu realisieren.

Als Motiv für seinen Wunsch, in die Bundespolitik einzusteigen, nennt Kuyucu im Wesentlichen zwei Gründe: So wolle er der SPD, die aus seiner Sicht „am tiefsten Punkt angelangt“ sei, neues Leben einhauchen und dabei mithelfen, dass sich die SPD auf ihre alten Kernthemen besinne: soziale Gerechtigkeit und auskömmliche Einkommen. „Ich bin ein Mensch aus der Mitte der Gesellschaft, habe den Weg von ganz unten bis in den Mittelstand geschafft“, sagt Kuyucu über sich selbst. „Was ich sage, das lebe ich auch.“

Ahmet Kuyucus Credo: Wer mehr hat, kann mehr geben

Es sei ihm deshalb ein Anliegen, nicht nur Politik für Einkommensschwache zu machen. Gleichzeitig wolle er den Mittelstand ansprechen. Familien müssten wieder mit einem Einkommen und ohne Zukunftsängste über die Runden kommen, so schwebt dem SPD-Vorsitzenden vor. Auch die Höhe der Renten müsste so sein, dass sich davon leben lasse. Finanzieren wolle er das mithilfe einer Vermögenssteuer. Wer mehr habe, könne auch mehr beitragen zum Zusammenhalt der Gesellschaft, sagt Kuyucu, der sich in etlichen Ehrenämtern engagiert.

So gehört Kuyucu dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Südheide an. Er ist als Beisitzer Mitglied des Vorstands im Mehrgenerationenhaus, stellvertretender Vorsitzender der Ballsportfreunde Burgdorf, Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt, im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein und im Verein Stadtmarketing Burgdorf.

Die Wahlkreiskonferenz des SPD-Unterbezirks Region Hannover entscheidet im Frühsommer nächsten Jahres, wer 2021 für die Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen soll. Bis dahin will sich Kuyucu in allen Ortsvereinen persönlich vorstellen und dafür werben, dass er der richtige Kandidat ist.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege