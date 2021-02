Burgdorf

Burgdorfs SPD-Parteichef Ahmet Kuyucu will am Freitag die Basis überzeugen. Dann hält der SPD-Unterbezirk Region Hannover seine digitale Wahlkreiskonferenz ab mit dem Ziel herauszufinden, wer sich anstelle der scheidenden Bundestagsabgeordneten Caren Marks bei der Bundestagswahl am 26. September für die Sozialdemokraten um einen Sitz im Berliner Bundestag bewerben soll. Der Jobcenter-Beschäftigte und Unternehmer Ahmet Kuyucu, Vorsitzender der SPD in Burgdorf, ist einer von fünf Kandidaten. Der 50-Jährige glaubt an seine Chance.

Außer Kuyucu bewerben sich der Burgwedeler Juso-Vorsitzende Julian Kienast, die von Marks empfohlene Rebecca Schamber aus der Wedemark sowie die beiden Langenhagenerinnen Maria Engfer-Kersten und Tatjana Becker.

Burgdorfs SPD-Chef rechnet sich gute Chancen aus

„Ich habe gute Chancen, sonst würde ich nicht kandidieren“, sagt der 50 Jahre alte zweifache Familienvater Kuyucu im Brustton der Überzeugung. Die Kandidatur sei ihm eine Herzensangelegenheit, so bekennt er. Seine Zuversicht sei das Ergebnis auch der vielen ermutigenden Reaktionen, die er erhalten habe nach einer ersten Vorstellungsrunde aller Kandidaten in einer Videokonferenz am 4. Februar: „Ich hatte das Gefühl, dass ich die Genossen überzeugen konnte.“

Kuyucu, der im Jobcenter der Region Hannover Arbeitgeber bei der Suche nach Personal unterstützt, kapriziert sich auf die Themen Arbeit und Ausbildung, den sozialen Wohnungsbau, Rentengerechtigkeit und Handel. In Burgdorf betreibt er als Selbstständiger den ServiceStore DB und einen Kiosk am Bahnhof. Weitere unternehmerische Standbeine sind die Vermittlung von Krediten und eine Beteiligung an Wohnungsbauprojekten.

Alle Mitglieder der acht Ortsvereine dürfen wählen

Neu an der Bundestagskandidatenfindung der SPD ist, dass nicht Delegierte aus Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und Wedemark ein Votum abgeben, sondern alle Mitglieder der Ortsvereine wählen dürfen. Alle können sich zur Videokonferenz hinzuschalten und die jeweils siebenminütigen Vorstellungen der Bewerber im Livestream miterleben und ihnen anschließend Fragen stellen.

Ab Sonnabend kann die Parteibasis dann bis zum 11. März per Briefwahl entscheiden. Das Ergebnis will der Unterbezirk am 12. März auszählen und verkünden. Sollte keiner der Kandidaten mindestens 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können, käme es zur Stichwahl, deren Ergebnis am 26. März feststehen soll.

Von Joachim Dege