Burgdorf

Fluch oder Segen: Was taugt das neue Klimaschutzgesetz? Darüber wollen die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch und Caren Marks mit Bürgern aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze Anfang Dezember im SPD-Büro in Burgdorf diskutieren.

Das umstrittene Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist vielen Wissenschaftlern und der Fridays-for-Future-Bewegung viel zu kurz gesprungen. Andere befürchten, dass das Gesetz den Wirtschaftsmotor abwürgen und unzumutbare Belastungen für die Bürger bereithalten könnte. Matthias Miersch, seit 2005 Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Hannover-Land II mit Lehrte, Sehnde und Uetze, gilt als flammender Befürworter. „Das Klimaschutzgesetz ist das Kernstück der zukünftigen Klimapolitik“, schreibt der Politiker aus Hannover in einer Einladung zu einer Diskussionsveranstaltung über die Klimapolitik in Deutschland. Dass es auf den Weg gebracht worden ist, sei ein wichtiger Schritt für den Schutz des Klimas. Dafür habe er jahrelang gekämpft.

Fridays-for-Future-Vertreter auf dem Podium

Gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin, der auch die Stadt Burgdorf vertretenden Bundestagsabgeordneten Caren Marks, will Miersch am Dienstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr im Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße 7 seine Argumente vortragen. Anschließend wollen beide Politiker mit den Besuchern der Veranstaltung ins Gespräch kommen. Die Diskussion verspricht schon deshalb Spannung, weil Miersch ankündigt, dass er auch einen Vertreter der Fridays-for-Future-Bewegung aufs Podium bitten werde. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Von Joachim Dege