Burgdorf

„Ich bin und ich bleibe eine politische Frau“: Mit diesem Satz verabschiedet sich Christa Weilert-Penk nach 30 Jahren aus dem Burgdorfer Rat. Und die Sozialdemokratin lässt in der letzten Sitzung des Gremiums keinen Zweifel daran, dass sie sich auch weiterhin zu Wort meldet, wenn sie es für notwendig befindet. Sich einmischen, manchmal gegen den Strich bürsten, hartnäckig agieren, Mut beweisen: So definiert die 70-Jährige die kommunalpolitische Arbeit. Ihr persönlicher Rückblick zeigt, dass sich all diese Eigenschaften bewährt haben – im Interesse der Stadt und oft auch der Burgdorfer, die in ihrem Leben das eine oder andere Hindernis überwinden müssen.

Den Anfang der Ratsarbeit – mit dem Ratsvorsitz am Ende und 20 Jahre als stellvertretende Bürgermeisterin – markiert der Jugoslawienkrieg mit alle den Flüchtlingen, die nach Burgdorf kamen. „Daraus entwickelte sich die politische Debatte, wie wir die Menschen unterbringen wollen“, sagt sie. In Containern? Diese Lösung lehnte die Anwältin für Familienrecht ab. Sie setzte sich von Anfang an für Flüchtlingsheime ein, die schließlich an der Friederikenstraße und im Bereich Drei Eichen entstanden. Noch heute schwingt Stolz mit, die politische Auseinandersetzung so gelöst zu haben.

Frauenpolitik verändert die Stadt

Zugleich offenbart der Rückblick auf die erste Ratsperiode, wie tiefgreifend sich die Stadt verändert hat. „Damals gab es keine Krippe, im Gegenteil: Etliche CDU-Männer waren damals noch überzeugt, dass ein Kind nur bei der Mutter bleiben sollte“, sagt sie. Zu jener Zeit fehlten Institutionen, die längst die Stadtgesellschaft tragen. Ob Nachbarschaftstreff, Frauen- und Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus, Gleichstellungsbeauftragte: Um alles, sagt die zweifache Mutter, habe die Politik damals gerungen. Seit Mitte der Neunzigerjahre gibt es eine Frauengruppe mit Mitstreiterinnen aus Parteien, Verbänden und Vereinen, die sich gemeinsam starkmachten für die Burgdorferinnen.

Sie profitierten vom Frauennachttaxi, der sicheren Gestaltung des Bahnhofstunnels mit der breiten Treppe an der Theodorstraße und schließlich auch von den ersten Krippenplätzen, die das Frauen- und Mütterzentrum sowie die Paulusgemeinde schufen. „Aus meiner Arbeit weiß ich, dass der Rahmen dafür stimmen muss, dass Frauen arbeiten gehen können und am Ende nicht auf Unterhalt angewiesen sind“, begründet sie ihr Engagement. Dass ihr in jenen Jahren auch unterstellt worden sei, eine Rabenmutter zu sein, trägt sie mit Fassung. Denn die stets wachsende Nachfrage nach Betreuung zeige, wie wichtig und richtig Krippen und gute Kita-Angebote seien.

Kampf um die IGS führt zum Erfolg

Auch bei einem anderen politischen Schwerpunkt bringt die Juristin, die der SPD seit dem Jahr 1972 angehört, ihre persönliche Erfahrung mit ein. Nach der achtjährigen Volksschule schloss sie die Realschule an, erlernte den Beruf der Chemotechnikerin, absolvierte am Hannover-Kolleg auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte schließlich Jura. „Ich habe mich durchboxen müssen“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie sich deshalb für eine IGS in der Stadt eingesetzt habe. Der erste Anlauf scheiterte an einer Gegenstimme, nun entwickelt sich die Gesamtschule sogar mit Oberstufe. „In unserer Stadt haben Kinder die Chance, an drei Schulen das Abitur ablegen zu können“, sagt sie – und der Stolz schwingt hörbar mit.

Vor fünf Jahren nach habe sie sich ein Ende der Ratsarbeit nicht vorstellen können, sagt Weilert-Penk. Nun aber scheint der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, zumal zwei ihrer Mentee, die sie im Programm „Politik sucht Frau“ und „Frauen.Macht.Demokratie“ vom Land begleitet hat, im Rat mitarbeiten werden. Außer Simone Heller von den Grünen wirkt künftig Andrea Buhndorf (SPD) mit. Ihnen wie allen anderen Kommunalpolitikern wünscht die nun verabschiedete Ratsvorsitzende Mut, auch einmal unpopuläre Wege zu gehen. „Dazu gehört zum Beispiel die Sperrung der Hochbrücke für drei Monate, um zu sehen, wie sich das auswirkt“, sagt sie. Weilert-Penk, die sich als Kind der Südstadt bezeichnet, weiß, wovon sie spricht. Ihr Vater war Straßenwärter an der Uetzer Straße, und so manche Planung einer Umgehungsstraße wurde zu Hause diskutiert.

Herzblut, Rückgrat, eigene Meinung

Ihren Nachfolgern schreibt sie aber noch ein weiteres Projekt ins Stammbuch. „Wir brauchen wieder ein Lehrschwimmbecken“, sagt sie und fügt hinzu, die Schließung vor zehn Jahren sei ein Fehler gewesen. „Ich halte das für eine politische Fehlentscheidung, denn heute können immer weniger Kinder schwimmen“, sagt sie. Mehr noch: Es fehle nach dem Aus des kleinen Schwimmbades eine Anlage für Menschen mit Behinderung, für Senioren und Erkrankte, beispielsweise Rheumapatienten. Deshalb sollte die Stadt das Geld dafür in die Hand nehmen, sagt sie.

Herzblut, Rückgrat, eine eigene Meinung – wer über diese Eigenschaften verfüge, dem bereite Kommunalpolitik auch viel Spaß, davon ist die Sozialdemokratin überzeugt. „Die Menschen nehmen sehr genau wahr, wer sich in der Politik treu bleibt“, hat sie im Laufe der Jahre festgestellt. Sie selbst bleibt sich bei ihrer letzten Rede treu und begrüßt die „Ratsmitgliederinnen und Ratsmitglieder“. Das war eine letzte sprachliche Provokation vom Ratsvorsitz aus, künftig steht Weilert-Penk bei heiklen Themen am Mikrofon der Einwohnerfragestunde.

Von Antje Bismark