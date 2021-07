Burgdorf

Der Kommunalpolitiker Hans-Dieter Morich ist tot. Der SPD-Ratsherr ist am Dienstagabend im Alter von 79 Jahren im Krankenhaus einem Herzleiden erlegen. Bei der Kommunalwahl im Herbst hatte er noch einmal antreten wollen für die Sozialdemokraten, auf deren Kandidatenliste er wieder steht.

Der gebürtige Thüringer Morich gehörte dem Rat der Stadt seit 1996 an. Zunächst für die CDU, für die er bis kurz vor der Kommunalwahl im Jahr 2011 ein Mandat innehatte. Nach einem fraktionsinternen Streit kehrte er der CDU-Fraktion den Rücken, trat kurzerhand aus der Partei aus und schloss sich der SPD an, für sie er seit nunmehr zwei Wahlperioden im Rat sitzt. Eine davon war er Vorsitzender des Sozialausschusses.

Morich wechselte im Streit von der CDU zur SPD

Morich, ein gelernter Fleischermeister, war ein Original. Sein Herz schlug für die Sozialpolitik, der er mit seinen häufig gegen den Strich gebürsteten und manchmal mit Wortwitz unterlegten Redebeiträgen im Rat und seinen Gremien Geltung verschaffte. Unbedingter Parteigehorsam war seine Sache nicht. Als Kompass seines kommunalpolitischen Wirkens diente ihm sein soziales Gewissen und sein Sinn für Gerechtigkeit.

Dabei blieb er sich kompromisslos treu und nahm auch Konflikte mit seiner jeweiligen Fraktionsführung in Kauf. 2011 sprach ihm die CDU-Fraktion deshalb eine Missbilligung aus. Morich zog die Konsequenzen, wechselte kurzerhand zu den Sozialdemokraten, für die er sich bereits vor seiner Burgdorfer Zeit schon einmal kommunalpolitisch engagiert hatte. Von 1992 bis 1983 gehörte er dem Rat von Bad Nenndorf an.

„Ich kann vor seiner Leistung nur den Hut ziehen“

Weggefährten wie Exratsherr und DRK-Vorsitzender Gero von Oettingen attestieren Morich eine große Bürgernähe, Gradlinigkeit sowie Ehrlichkeit. „Ich kann vor seiner Leistung nur den Hut ziehen“, ruft von Oettingen, der ebenfalls von der CDU zur SPD gewechselt ist, nach. SPD-Fraktionsvorsitzender Gerald Hinz bescheinigt dem langjährigen Gewerkschaftsmitglied Morich ein ausgeprägtes Gespür für die Anliegen der Schwachen in der Stadtgesellschaft.

Zu Morichs politischen Erfolgen zählt die Einrichtung eines Tierfriedhofes, für den er sich beharrlich stark gemacht hatte. Auf seine Initiative geht auch zurück, dass die Stadt anlässlich der 725-Jahr-Feierlichkeiten eine Gedenkmünze prägen ließ. Unvergessen sind kuriose Auftritte im Rat und seinen Ausschüssen. Anlässlich der Debatte über eine von der Politik letztlich abgelehnte Hundefreilauffläche im Stadtpark überreichte Morich der Initiatorin beispielsweise zum Trost Hundefutter in Dosen. Als es einmal um Kinderlärm auf einem Bolzplatz in der Weststadt ging, ergriff er im zuständigen Ratsausschuss Partei für die Kinder und trat in der Sitzung sogar öffentlichkeitswirksam gegen einen Fußball.

Morich selbst nannte sich einen „Aktivpolitiker mit Herz“. Weil er gesundheitliche Probleme mit dem Herzen hatte, unternahm er täglich ausgedehnte Spaziergänge durch die Stadt, suchte und fand das Gespräch mit Bürgern. Seit Markenzeichen waren sein rotes Käppi und eine Stofftasche, die er stets bei sich trug.

Von Joachim Dege