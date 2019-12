Burgdorf

In der SPD-Ratsfraktion kommt es zum Jahreswechsel zu einem Stühlerücken. Michael Rheinhardt hat gegenüber der Stadt erklärt, dass er auf sein Ratsmandat mit Wirkung zum 31. Dezember verzichten will. Für ihn soll Arne Hinz in den Rat nachrücken. Der Grund ist eine berufliche Veränderung Rheinhardts.

Der Sozialdemokrat Rheinhardt gehört dem Rat seit zehn Jahren an. Im Januar 2010 war der 43 Jahre alte Weststädter nachgerückt für Florian Leppert, der damals auf sein Mandat verzichtet hatte. Bei den Kommunalwahlen 2011 und 2016 erhielt er jeweils genug Stimmen für einen Sitz im höchsten Beschlussorgan der Stadt. Zu Beginn seiner Ratstätigkeit arbeitete er im Jugendhilfeausschuss sowie im Schul-, Kultur- und Sportausschuss mit, seit Bildung der Mehrheitsgruppe mit Grünen, WGS und Freien Burgdorfern nur noch im Bauausschuss.

Rheinhardt entledigt sich eines Interessenskonflikts

Zum Jahreswechsel wechselt Rheinhardt den Arbeitgeber. Er gibt den Geschäftsführerposten im ServiceStore am Bahnhof, wo er seit mehr als sechs Jahren Angestellter von SPD-Parteichef Ahmet Kuyucu ist, zum Jahresende auf. Am 2. Januar tritt er bei den Stadtwerken Burgdorf, deren Mehrheitsgesellschafter die Stadt ist, seine neue Stelle an. Dort werde er im Vertrieb, Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein und sich auch ums Sponsoring kümmern, sagt er. Aus einem „Bauchgefühl“ heraus habe er entschieden, sein Ratsmandat aufzugeben, um nicht in Interessenskonflikte zu geraten.

In solchen befindet er sich seit Monaten. Sein aktueller Arbeitgeber Kuyucu, früher selbst Mitglied des Rates, hat mit einem Geschäftspartner vor einem Jahr das ehemalige Kerpen-Areal an der Gartenstraße erworben, um dort einen Wohnpark zu errichten. Rheinhardt sitzt als abhängig Beschäftigter Kuyucus im Bauausschuss des Rates, wo er über eben dessen Bauvorhaben bislang mitdiskutiert und -entschieden hat.

Arne Hinz soll Rheinhardt Ratssitz einnehmen

Zuletzt war das Bauvorhaben am Dienstagabend Gegenstand der Beratung im Bauausschuss, und zwar sowohl im öffentlichen als auch in nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Entschieden hat das Gremium dem Vernehmen nach in der Sache noch nichts. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die Bauverwaltung nicht die personellen Ressourcen hat, um das Bauprojekt zeitnah zu begleiten. Das frustriert Investor Kuyucu: „Je länger das dauert, umso mehr Geld kostet uns das.“ Er habe bereits einen fünfstelligen Betrag in die Vorplanungen investiert.

Für Rheinhardt, der seine Ehrenämter als stellvertretender Vorsitzender der Burgdorfer Kegler, Schatzmeister der Arbeiterwohlfahrt und Beisitzer im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins weiter ausüben will, soll Arne Hinz, Sohn von SPD-Fraktionschef Gerald Hinz in den Rat nachrücken. Das bestätigte sowohl Parteichef Kuyucu als auch die Stadt, die Hinz jetzt anschreiben will, um in Erfahrung zu bringen, ob er das Mandat auch annehmen wird.

Von Joachim Dege