Burgdorf

Die künftige SPD-Ratsfraktion gibt sich nach dem Sieg ihrer Partei bei der Kommunalwahl selbstbewusst. Die SPD ist als stärkste politische Kraft in Burgdorf aus der Wahl hervorgegangen und errang zehn Ratsmandate. Das ist ein Sitz weniger als bisher. Sechs der Sitze im Rat nehmen fortan Frauen ein, vier Männer. In der konstituierenden Fraktionssitzung am Montagabend sprachen die Fraktionsmitglieder dem bisherigen Fraktionschef Gerald Hinz erneut das Vertrauen aus. Der gelernte Bänker soll die Fraktion auch in Zukunft führen, lässt Parteichef Ahmet Kuyucu mitteilen.

Björn Sund soll Ratsvorsitz übernehmen

Aus dem Umstand, dass die SPD die Fraktion mit den meisten Ratsmandaten ist, leitet sie den Anspruch auf den Ratsvorsitz ab. Den Vorsitz hatte sie mit Ratsfrau Christa Weilert-Penk bereits in der laufenden Wahlperiode. Weil die Sozialdemokratin aus der Südstadt nicht mehr für den Rat kandidierte und ergo ausscheiden wird, soll den Posten fortan Björn Sund bekleiden, so schwebt der SPD vor. Dieser muss allerdings vom Rat erst gewählt werden, weshalb die SPD auf Unterstützung angewiesen sein wird.

Die will sie bei den erstarkten Grünen suchen, die statt bisher vier künftig sechs Ratsmitglieder stellt. Unabhängig davon hat die SPD unter Leitung ihrer Ortsvereinsvorsitzenden Ahmet Kuyucu und Lena Lange eine fünfköpfige Sondierungskommission gebildet. Sie soll zeitnah das Gespräch suchen mit den anderen Ratsfraktionen und dazu einladen. Das erste Gespräch will die SPD mit den Grünen führen, mit denen die Sozialdemokraten seit Jahren eng zusammenarbeiten.

Von Joachim Dege