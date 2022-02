Burgdorf

Der SPD-Ortsverein hat eine neue Führung. Der Pensionär Rudolf Alker aus Ehlershausen und die Pastorin Susanne Paul aus der Südstadt lösen das wesentlich jüngere Tandem Ahmet Kuyucu und Lena Lange als Doppelspitze ab. Kuyucu stellte sein Amt nach fast elf Jahren an der Spitze der Sozialdemokraten zur Verfügung und kandidierte nicht mehr für das Amt des Parteivorsitzenden. Seine erst vor zwei Jahren gewählte Co-Vorsitzende Lena Lange zieht sich ebenfalls zurück. Ihr sei die aus Ehrenamt und Beruf erwachsene Doppelbelastung zuletzt zu groß gewesen, heißt es aus Parteikreisen.

Neue SPD-Doppelspitze für zwei Jahre gewählt

Die Sozialdemokraten trafen sich bereits am 11. Februar, um sich personell neu aufzustellen. Erst am Dienstag (22. Februar) allerdings ging die neue Doppelspitze mit dem Ergebnis der Vorstandswahlen an die Öffentlichkeit. Sie und ihr Co-Vorsitzender Alker übernähmen den Vorsitz zunächst für zwei Jahre, teilte Paul mit. Man freue sich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit im Vorstand, lässt Alker erklären, während Paul mehr Begegnungen und Veranstaltungen im Parteibüro, dem Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße, in Aussicht stellt, sobald die Corona-Pandemie überstanden sei.

Kuyucu, der den Vorstandsposten vor annähernd elf Jahren vom Europaabgeordneten Bernd Lange übernahm und eine Wahlperiode lang dem Rat der Stadt angehörte, hat in seiner Amtszeit viel bewegt. Er sorgte dafür, dass die Partei im Jürgen-Rodehorst-Haus eine neue, repräsentative Bleibe fand. Dazuhin digitalisierte er die Parteiarbeit. Auf sein Betreiben hin wählte die Partei mit ihm und Lange erstmals in ihrer Geschichte eine Doppelspitze. Während Kuyucus Amtszeit gewann die SPD fast alle Wahlkämpfe, mit Ausnahme des verlorenen Bürgermeister-Wahlkampfs des Ratsherrn und mittlerweile auch Regionsabgeordneten Matthias Paul.

Kuyucu hinterlässt ein gut bestelltes Haus

Kuyucu, der im Jobcenter Arbeitgeber berät und nebenberuflich den DB ServiceStore am Bahnhof sowie eine eigene Finanzagentur führt, will fortan nur noch einfaches Mitglied im zurzeit etwas mehr als 200 Mitstreiter zählenden Ortsverein sein. Rudolf Alker dankte Kuyucu in der Mitgliederversammlung für seine Verdienste und überreichte ihm einen Präsentkorb.

„Es war eine zeitaufwendige, für mich ereignisreiche, oft herausfordernde und alles in allem sehr schöne Zeit“, zieht Kuyucu Bilanz. Für die SPD wünscht er sich, dass sie weiter stärkste politische Kraft in Burgdorf bleiben möge und nach Möglichkeit das Bürgermeisteramt zurückerobert: „Dafür muss der Vorstand alles geben.“

Mit Kuyucu und Lange verabschieden sich auch Heidrun Rickert und Leonie Meyer aus der Vorstandsarbeit. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Parteibasis Gabriele Voss und Katrin Perkun. Matthias Niewerth-Meinig bleibt zuständig für die Finanzen. Zur Schriftführerin wählte die Versammlung Ute Büttner.

Von Joachim Dege