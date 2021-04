Burgdorf

„Sprich mit mir“ – so heißt ein neues Projekt, das die SPD-Politikerin Christiane Gersemann in Burgdorf etablieren möchte. Es richtet sich an Eltern und soll diesen die Bedeutung von verbaler und nonverbaler Kommunikation verdeutlichen, die sich in Zeiten der Mobiltelefone reduziert, wie die Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Familie sagt. Ihre Fraktion bringt einen entsprechenden Antrag am Donnerstag, 22. April, im Rat in die politische Debatte ein.

„Mir liegt das Thema schon länger am Herzen, es verschärft sich nun aber in der Corona-Pandemie noch einmal“, sagt sie. Eltern stünden derzeit unter einer enorm hohen Belastung, und für die Organisation ihres Alltags benötigten sie ihr Handy. Gleichwohl führe die Nutzung des Smartphones dazu, dass die Kommunikation mit den Kindern – für die jede Familie nur das Beste wolle – leide. Das Ergebnis der sinkenden Kommunikation lasse sich unter anderem bei der Sprachkompetenz ablesen, die in der Schuleingangsuntersuchung überprüft werde. So stieg in Burgdorf der prozentuale Anteil von Kindern mit einer starken Auffälligkeit von 8,8 Prozent (Schuljahr 2019/2020) auf 14,1 Prozent (Schuljahr 2020/2021). „Es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern darum, die Eltern zu sensibilisieren“, sagt die Pädagogin.

SPD plant Projekt über mehrere Jahre

Deshalb wünsche sie sich, dass das Projekt im Bereich der Frühen Hilfen in der Verwaltung angesiedelt werde. Die Mitarbeiterinnen könnten das vielfältige Material zusammentragen, das es bereits gebe – von Plakaten der Cartoonistin Renate Alf über Broschüren bis hin zu Filmclips. Parallel dazu sollten die Fachkräfte den Kontakt zu Eltern, Kitas, Kinderärzten sowie Bildungseinrichtungen wie Musik- und Volkshochschule herstellen. Für das erste Jahr fordert die SPD in ihrem Antrag eine Anschubfinanzierung von 2000 Euro. Gleichwohl sieht Gersemann das Vorhaben langfristig angelegt. Deshalb soll der Rat ihren Angaben zufolge auch in den Folgejahren einen Betrag bereitstellen, der noch definiert werden muss.

Von Antje Bismark