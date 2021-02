Burgdorf

Schwimmen sei eine Lebensversicherung, meinen Burgdorfs Sozialdemokraten. In einem Ratsantrag fordern sie die Stadtverwaltung jetzt dazu auf, gemeinsam mit den Grundschulen ein Konzept zu erarbeiten, mit dessen Hilfe die Schwimmkompetenz von Kindern gestärkt werden kann. Initiatorin ist die Ratsfrau Christiane Gersemann, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses des Rates.

Die SPD ist der Meinung, dass ein solches Konzept möglichst schnell auf den Tisch kommen muss. Nur so sei zu erreichen, dass möglichst viele Grundschülerinnen und -schüler bis zum Ende der vierten Klasse zumindest das bronzene Schwimmabzeichen erwerben können. Tatsächlich ist das Burgdorfer Hallenfreibad bereits seit der ersten Oktoberwoche pandemiebedingt geschlossen. Alle Schwimmkurse für Kinder fallen seither ins Wasser, wie Schwimmmeister Ralf Beer bestätigt. Wann das Bad wieder öffnen kann, sei zurzeit schwer abzuschätzen.

Stadt soll bei Vereinen Unterstützung einwerben

Die SPD wünscht sich, dass die Stadtverwaltung nach Möglichkeit zeitnah Kontakt aufnimmt nicht nur mit den Schulen, sondern auch mit der DLRG, mit der TSV Burgdorf und anderen Vereinen sowie mit dem Mehrgenerationenhaus, um deren Unterstützung für ein betreuten Schwimmkursangebot einzuwerben. Das zu erarbeitende Konzept soll sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche auch aus weiterführenden Schulen, sofern sie Nichtschwimmer sind, ein jahrgangsübergreifend organisiertes Förderschwimmangebot erhalten.

Man müsse vorbereitet sein auf den Moment, in dem es wieder zu verantworten ist, das Bad zu öffnen, gibt sich die SPD überzeugt. Sie drückt deshalb aufs Gas und fordert „ein tragfähiges Konzept in allernächster Zeit“ ein. Die Kommunalpolitiker befassen sich am 8. März mit dem Antrag, und zwar im Ratsausschuss für Jugendhilfe und Familie.

Von Joachim Dege