Burgdorf

Wirtschaftsförderer André Scholz, zuständig für auch für die Liegenschaftsabteilung im Rathaus, ist ein Einzelkämpfer, wenn es darum geht, Unternehmen von einer Ansiedlung in Burgdorf zu überzeugen. Die FDP-Ratsfraktion würde ihm gern zusätzlich Personal an die Seite stellen, damit er beispielsweise auf Messen aktiv auf Firmen zugehen kann, um sie nach Burgdorf zu locken. Die SPD hält jedoch die pauschale Forderung nach mehr Personal für zu kurz gesprungen. Die Sozialdemokraten haben jetzt einen Fahrplan vorgelegt, wie die Stadt ihre Wirtschaftsförderung stärken kann.

Im vergangenen Jahr nahm die Stadt 9,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein, eine Million Euro mehr, als im Etat veranschlagt war. Nach Vorstellung der Liberalen reicht das nicht. Die FDP will nicht nur mehr Gewerbesteuerzahler an Land ziehen, sondern auch besser zahlende. Nur so seien die besorgniserregenden Finanzen der Stadt wieder in Ordnung zu bringen. Ihr Ratsherr Thomas Dreeskornfeld, ein Banker, schlug deshalb schon im Herbst vergangenen Jahres vor, Scholz mit einem Jahresbudget von 50.000 Euro auszustatten und einen zweiten Wirtschaftsförderer einzustellen.

Anzeige

Lesen Sie auch Gewerbepark Nordwest an der B 188 wird zwei Jahre früher erweitert als geplant

Mit ihrem Vorschlag konnte sich die FDP im Oktober nicht durchsetzen. Erst müsse ein ausgegorenes Konzept her, befand die SPD-geführte Ratsmehrheit. Auch Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) bremste. Er nahm seinen Wirtschaftsförderer Scholz in Schutz und schlug vor, dieser solle einen Bericht vorlegen. Danach könne die Stadtverwaltung Vorschläge zur Umsetzung erarbeiten. Letzteres ist bislang nicht geschehen.

SPD-Wirtschaftsfachmann Björn Sund, im Hauptberuf Leiter eines Jobcenters, hat jetzt einen konkreten Fahrplan für das Erarbeiten eines Konzepts zur Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung auf den Tisch gelegt. Die Politik soll den Fahrplan am 4. Februar in einer Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaftsangelegenheiten öffentlich beraten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SPD will in einem ersten Schritt Informationen einholen. Wirtschaftsexperten sollen der Stadt in einer Vortragsreihe auseinandersetzen, worauf es bei der Wirtschaftsförderung ankommt und was Firmen von der Kommune erwarten.

Darauf aufsetzen sollen Workshops nach der sogenannten World-Café-Methode. Professionell moderiert sollen dabei Bürger, Vertreter und Mitglieder des Stadtmarketingvereins und Gewerbetreibende mit der Stadtverwaltung und den Kommunalpolitikern diskutieren, um gemeinsam Ziele und Strategien zu entwickeln.

Aufgabe der Kommunalpolitik solle es im dritten Schritt sein, die aus den Vorträgen und den Workshops gewonnenen Erkenntnisse zusammenzuführen, die Spreu vom Weizen zu trennen und Prioritäten zu setzen.

Im vierten Schritt sollen daraus konkrete Umsetzungsvorschläge abgeleitet werden für eine sogenannte Meilensteinplanung. Ein von der Stadt zu beauftragenden Beratungsunternehmen soll die Arbeitsschritte zwei bis vier begleiten, schwebt der SPD vor.

Von Joachim Dege