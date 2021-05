Burgdorf

Erst wollte es die CDU, jetzt die SPD: Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) soll den Klimaschutz im Rathaus höher hängen als es sein Amtsvorgänger Alfred Baxmann (SPD) tat und den Klimaschutzmanager womöglich mit einer Stabsstelle ausstatten. Während die CDU ihren Ratsantrag, kaum sie diesen Anfang des Jahres gestellt hatte, auf Betreiben des Bürgermeisters zurückzog, mahnen jetzt die Sozialdemokraten an, dass dem Klimaschutz im Rathaus mehr Gewicht beizumessen sei. Sie fordern Pollehn auf darzulegen, wie er das bewerkstelligen will.

Anfang April trat Volker Krüger als neuer Klimaschutzmanager in die Fußstapfen des nach Bergisch Gladbach abgewanderten Alexander Woywode. Seine Aufgabe soll es sein, Burgdorfs Energie- und Gebäudemanagement auf künftige Klimaneutralität einzuschwören und gegebenenfalls Fördermittel vom Land, Bund und der Europäischen Union einzuwerben. „Eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft“, wie die SPD findet.

Der Erfolg dieser Arbeit hänge unter anderem von den Krüger auferlegten Aufgaben, seinen Kompetenzen sowie der Akzeptanz der Fachbereiche in der Stadtverwaltung ab. Schließlich bilde der Klimaschutz Schnittstellen zu den Bereichen Umwelt, Verkehr, Stadtplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Gebäudewirtschaft und der Beteiligung der Stadt an den Stadtwerken. Aktuell gehört Krüger als gewöhnlicher Sachbearbeiter der Abteilung Stadtplanung und Umwelt an. Nach dem Willen der SPD soll Pollehn dem Rat nun auseinandersetzen, warum er sich für diese Organisationsform anstelle einer Stabsstelle entschieden hat.

Von Joachim Dege