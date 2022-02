Ramlingen/Ehlershausen

Nicole Buchholz aus Ehlershausen ist nicht zart besaitet. Die 33-Jährige fährt Motocross. Da gehören schmerzhafte Stürze dazu. Nach einem folgenschweren Unfall ihres Mannes, mit dem sie ihre Liebe zum Motorsport teilt, fährt die zweifache Mutter jetzt nurmehr zu Trainingszwecken ins Gelände. Ihr Sohn Leon (8) hat das Motocross-Fahren nach dem Unfall des Vaters an den Nagel gehängt und gegen das Fußballspielen eingetauscht. Die Mutter begleitete ihn zu allen Spielen und fing Feuer. Inzwischen will sie selber Fußball spielen. Den bislang reinen Männerverein SV Ramlingen-Ehlershausen hat sie schon rumgekriegt. Der Klub richtet eine Damenmannschaft ein.

Das Motocross-Fahren ist das zweite Hobby der zweifachen Mutter Nicole Buchholz. Wettkämpfe allerdings bestreitet sie inzwischen keine mehr. Quelle: Privat

Ganz schmerzfrei geht auch das nicht ab. Nicole Buchholz will nämlich im Tor stehen und sich hinschmeißen, wenn es drauf ankommt. Wichtig ist ihr auch etwas anderes: Die nagelneuen Fußballschuhe sind knallpink. Die Farbe habe sie schon beim Motocross begleitet: „Ein bisschen Pink ist auch da bei uns Frauen immer dabei“, sagt sie und schnürt resolut die Schuhe für den Kick beim RSE.

Nicole Buchholz sucht noch weitere Mitstreiterinnen

In ihnen will sie künftig für den RSE am Akazienweg auflaufen. Zuletzt spielte sie beim TUS Schwüblingsen. Ebenfalls im Tor. Sie hatte zuvor etliche Teams im Landkreis abgeklappert und war schließlich bei dem Uetzer Dorfverein gelandet. Doch die ständige Fahrerei wurde ihr zu viel. Deshalb klopfte sie vergangenen Herbst beim RSE an und fragte nach, ob man sich dort eine Damenmannschaft vorstellen könne. Die „Ramlinger Jungs“ konnten. Beim Vorstand lief sie offene Türen ein.

Rosa müssen sie schon sein, die neuen Fußballschuhe, die sich Nicole Buchholz angeschafft hat Quelle: Joachim Dege

So machte sich Nicole Buchholz zunächst daran, einen Aufruf zu starten. Sie entwarf am PC ein Plakat, stellte es bei Facebook und Instagram ins Netz: „Der Ball. Das Dorf. Der RSE. Wir suchen Dich!!“, stand da zu lesen. Prompt meldeten sich Mitstreiterinnen. „Das ging ganz einfach.“ 13 Frauen aus Ramlingen, Ehlershausen, Otze und sogar eine aus Hannover – die Jüngste 18 Jahre alt, die Älteste 36 – wollten mitkicken. Drei weitere, die noch in einem anderen Verein spielen, sind ebenfalls interessiert.

Vor wenigen Tagen bat der RSE-Vorsitzende Kurt Becker Nicole Buchholz und die anderen Frauen zum Gespräch. Er wollte sich selbst ein Bild machen. Und das Signal aussenden, dass der ganze Verein das Projekt mitträgt. Becker sagte volle Unterstützung zu. Sollten es anhaltend ausreichend Frauen sein für eine Mannschaft, sei die Anmeldung für den Spielbetrieb möglich. Das freilich könne man erst im April oder Mai beurteilen. Bis dahin will der Verein Trainingsmöglichkeiten auf dem Platz neben der Waldschule in Ehlershausen zur Verfügung stellen und mit Luca Hanke, einem früheren RSE-Spieler, auch einen Trainer.

„Wir freuen uns riesig. Das fehlte uns noch“, sagt Vereinsboss Becker über den weiblichen Zuwachs. Er finde es toll, dass Nicole Buchholz sich engagiert und die Organisation übernimmt: „Ausgerechnet ich. In bin die mit dem wenigsten Wissen“, sagt die und kündigt an, weiter die Werbetrommel zu rühren, damit es noch mehr Fußballerinnen werden, die beim RSE ihre sportliche Heimat finden. Am Montag, 14. Februar, um 19 Uhr soll das erste Training stattfinden.

Entwicklung im Damenfußball bereitet Verband Sorgen

Die Burgdorferin Stephanie Pätsch, die den gesamten Mädchen- und Damenspielbetrieb für den Niedersächsischen Fußballverband im Kreis Region Hannover verantwortet, begrüßt das RSE-Projekt. Leider sei der Damenfußball „auf dem absteigenden Ast“. Es gebe immer weniger Mannschaften und Spielerinnen, sagt die Funktionärin. „Das macht uns große Sorgen.“

Pätsch, die seit 40 Jahren Fußball spielt, will einen Mentalitätswechsel festgestellt haben. Sie selbst sei früher ein paar Tage eher aus dem Urlaub heimgekehrt, um bei einem Punktspiel dabei sein zu können. Heute gehe den Spielerinnen der Urlaub vor. Zudem sähen viele Vereine in den Damenmannschaften nicht gerade ein Aushängeschild. Neugründungen wie beim RSE hingen stets an einzelnen Menschen, die sich engagierten. Menschen wie Nicole Buchholz, die sich schon mächtig aufs erste Training in Ehlershausen freut.

