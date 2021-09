Burgdorf

Auf der Streuobstwiese des Naturschutzbundes (Nabu) an der Eseringer Straße gibt die Sambagruppe „SambaZamba“ der Musikschule Ostkreis Hannover am Sonntag, 26. September, um 14 Uhr ein Konzert. Der Verein für Kunst und Kultur in Burgdorf organisiert den Auftritt unter Leitung von Nana Zeh in der Veranstaltungsreihe „Natürlich Kultur“.

Seit September 2016 bringt „SambaZamba“ die brasilianische Trommelmusik in verschiedenen Musikstilen in die Stadt. Für ihre Musik nutzen die 15 Mitglieder Originaltrommeln wie Surdo, Caixa, Repinique, Timba und Tamborim sowie kleinere Percussion-Instrumente.

Im Fokus der Veranstaltung steht natürlich der Samba, aber auch der Veranstaltungsort dient als besondere Kulisse für den Nachmittag. Dort hat der Nabu seit 2014 insgesamt 150 Obstbäume gepflanzt. Besonders alte Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumensorten werden dort erhalten.

Bio-Apfelsaft und freier Eintritt

Nabu-Mitglied Ernst Schmidt gibt den Besuchern des Konzerts in den Pausen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm einen Spaziergang über die Streuobstwiese zu unternehmen. Danach bieten die Veranstalter den Gästen Bio-Apfelsaft vom Adolphshof in Hämelerwald in recycelbaren Pappbechern an. Der Eintritt zu dem Samba-Erlebnis im Grünen ist frei.

Von Max Baumgart