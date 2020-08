Burgdorf

Für mehr als eine halbe Million Euro lässt die Stadt die kleine Sporthalle am Gymnasium sanieren – die Arbeiten inklusive eines Gründachs werden nach Aussage des kommunalen Gebäudemanagers Reiner Warnecke wohl bis zum Jahresende dauern. Bis dahin müssen Schüler und Sportler der Vereine, die bis zur Schließung der Halle vor etwa einem Jahr dort beim Prellball oder Kinderturnen trainiert haben, auf andere Sportstätten ausweichen.

Wie auch beim Jugendzentrum JohnnyB. ist das Flachdach der Grund dafür, dass eine grundlegende Sanierung des Daches und der Decke an dem Gebäude aus den Siebzigerjahren nötig wurde. Es fehlte unter anderem ein entsprechendes Gefälle, sodass das Regenwasser nicht ablaufen konnte und sich auf dem Dach sammelte. Das Wasser suchte sich dann an undichten Stellen der Abläufe seinen Weg durch die Dämmung, ehe es in die Halle eindrang. „Wir haben erst versucht, das Dach mit Reparaturen dicht zu halten, aber das hat nicht funktioniert“, sagt Warnecke. Letztlich habe sich abgezeichnet, dass die Reparatur immer teurer werde.

„Trotz Corona liegen die Arbeiten im Zeitplan“

Nach einem größeren Wasserschaden hätten städtische Mitarbeiter die Decke von unten geöffnet und dabei festgestellt, dass die Abhängung bereits beschädigt war. „Aus Sicht der Statik waren diese Schäden durchaus kritisch“, sagt der Gebäudemanager mit Blick auf einen Prüfbericht, der seinerzeit die sofortige Sperrung verlangte. Mit Unterstützung des Büros Höhlich & Schmotz habe die Stadt daraufhin die Ausschreibung vorbereitet, sodass diese im Dezember veröffentlicht wurde.

Seit März dieses Jahres laufen die Arbeiten, trotz der Corona-Pandemie habe es kaum nennenswerte Verzögerungen gegeben. „Manches ist vielleicht schwerfälliger, weil Lieferungen später ankommen, aber insgesamt liegen wir im Zeitplan“, sagt Warnecke. Positiv sei, dass die Decken- und Dachkonstruktion aus Beton nicht beschädigt sei. Deshalb hätten Arbeiter auf dem Dach die Abdichtung und Dämmung aufgenommen. „Ursprünglich lag dort einmal Kies als Schutz, beispielsweise wegen der Sonneneinstrahlung“, sagt der Fachmann. Aber wegen der häufigen Reparaturen sei der bereits entfernt worden.

Noch bis Jahresende werden die Arbeiten an der kleinen Sporthalle dauern. Quelle: Antje Bismark

Die Heizung hängt künftig unter der Decke

Inzwischen haben die Handwerker auf etwa zwei Drittel des Daches die neuen Dämmmatten verlegt, die nach einer streng vorgegebenen Reihenfolge aufgebracht werden. „Damit entsteht das notwendige Gefälle, das der Hersteller nach den Vorgaben der Planer fertigt“, sagt Warnecke. Seinen Angaben zufolge bekommt das Dach nach Abschluss der Arbeiten keine Kiesschicht mehr, sondern wird begrünt. „Das ermöglicht die bisherige Konstruktion ohne Probleme.“

Für die sogenannte Systemdecke in der Halle strebt die Verwaltung nach Aussage Warneckes ein zügiges Vergabeverfahren an, das der Gesetzgeber in der Corona-Pandemie zulasse. Bei einer solchen Decke wird die Heizebene direkt mit eingebaut, die bisherigen Heizkörper an den Wänden verschwinden. „Wir nutzen eine Systemdecke bereits bei der Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Grundschule und haben dort gute Erfahrungen gemacht.“ So zirkuliere die Luft deutlich besser und gleichmäßiger, zudem sei dieses System energiesparender.

Diese Arbeiten stehen in den Schulen während der Sommerpause an Die Sommerferien nutzt die Stadt Burgdorf traditionell, um Sanierungen an den Schulgebäuden erledigen zu lassen. Diese Arbeiten stehen für dieses Jahr an: Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule: Für etwa 90.000 Euro gestalten Firmen die Außenanlagen an den neu aufgestellten Containern. Im Gebäude der einstigen Prinzhornschule richten Arbeiter den ehemaligen Fahrradkeller zum Zinnfigurenlager her, das sich jetzt noch im RBG-I-Gebäude befindet. Das wird für die Schulbuchsammlung benötigt. Die Verwaltung gibt die Kosten mit 15.000 Euro an. Grundschule Burgdorf: Seit Langem warten Schüler, Lehrer und Eltern auf die Sanierung der Schultoiletten. Die Jungen-WCs an der Hannoverschen Neustadt werden für etwa 45.000 Euro erneuert. Gut 50.000 Euro investiert die Stadt in die Installation von Netzwerk-Verkabelungen im Gebäude an der Gartenstraße. Waldschule Ehlershausen: Maler renovieren mehrere Bereiche in dem Gebäude, die Stadt rechnet mit Kosten von 5000 Euro. Gudrun-Pausewang-Grundschule: Im Erdgeschoss muss die Stadt beim Brandschutz nachbessern lassen, diese Arbeiten schlagen mit 10.000 Euro zu Buche. Außerdem steht die Deckensanierung in der Sporthalle – im Bereich der Umkleiden und Duschen – für rund 24.000 Euro an. Astrid-Lindgren-Grundschule: Für 85.000 Euro erhält die Schule eine neue Heizkesselanlage.

Und auch wenn die Ausschreibung erst noch ansteht: Warnecke zeigt sich optimistisch, dass die Arbeiten bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sind – und die Sportler aus Schulen und Vereinen wieder in die Halle zurückkehren können.

Von Antje Bismark