Wer derzeit über den Spittaplatz geht, dem schallen aus der St.-Pankratius-Kirche ungewöhnliche Geräusche entgegen. Kein Gesang und auch kein Orgelspiel dringen aus den geöffneten Fenstern, sondern das Hämmern eines Bohrmeißels und andere mehr oder weniger laute Baumaschinen. Denn jetzt geht es mit der Sanierung des Gotteshauses, das zuletzt vor mehr als 35 Jahren renoviert wurde, richtig los.

Lucas Scheller treibt mit einem Bohrmeißel Fugen für die Verlegung neuer Kabel in die Wand. Quelle: Thomas Böger

Lucas Scheller von der Firma Deneke stemmt eine weitere Wand auf, so wie er es schon an anderer Stelle über viele Meter getan hat. Dabei entstehen Fugen, in denen später Elektrokabel verlegt werden. „Für die neue Technik werden zwei Adern mehr benötigt“, nennt er als Grund für den Austausch der bisher nur dreipoligen Leitungen. Zur Erneuerung des elektrischen Systems gehören laut Scheller auch eine neue Hauptverteilung sowie mit LED-Lampen bestückte Lichtbänder. Neue Steckdosen werden ebenfalls installiert.

Malerarbeiten beginnen in St. Pankratius

Neben dem Elektriker hat auch schon ein Malerbetrieb die Arbeit in der Kirche aufgenommen. Christian Blech streicht zunächst einmal die Fensterrahmen in einem Nebenraum. Aber auch die Wände und die Kirchenbänke bekommen einen neuen Anstrich. Später wird auch noch der Steinfußboden ausgebessert und gründlich gereinigt. Außerdem sind einige der bleigefassten Scheiben zerbrochen und müssen ausgetauscht werden.

Christian Blech sorgt für frische Farbe auf den Fensterrahmen. Quelle: Thomas Böger

Sämtliche Arbeiten sollen noch vor Beginn der Adventszeit fertig werden. Im neuen Jahr steht dann noch die Restaurierung der Orgel an, sodass – wenn alles nach Plan verläuft – die Kirche zu Ostern komplett erneuert sein wird. Dafür muss die Gemeinde rund 300.000 Euro aufbringen, zum Teil aus Spenden. Rund 150.000 Euro hat sie so schon eingenommen.

Von Thomas Böger