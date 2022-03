Burgdorf

Die Kultursparte Scena im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) wagt sich nach den angekündigten Corona-Lockerungen wieder an eine Kunstausstellung. Der Verein lädt für Freitag, 25. März, ab 18 Uhr zu einer Vernissage in die kleine Magdalenenkapelle auf dem historischen Friedhof neben der Hochbrücke ein.

Bilder sollen zum „Entziffern und Rätseln“ einladen

Scena verspricht dem kunstinteressierten Publikum viel Farbe im schlichten, weil ganz in Weiß gehaltenen Kapellenraum. Zuständig dafür ist die aus Karlsruhe stammende und in Celle lebende Künstlerin Heidrun Pfalzgraf. Ihre Bilder in der mit dem Attribut „abstrakt“ überschriebenen Ausstellung wirkten bunt und fröhlich und seien meist nicht aus einer Idee heraus entstanden, sondern „als direkte und spontane Eigenständigkeit des Acrylpinsels auf der Leinwand“, sagt die Künstlerin. Deren selbst erklärter Anspruch lautet: „Die Bilder laden zum Entziffern und Rätseln ein, ohne ihr Geheimnis preiszugeben.“

Scena-Mitglied Matthias Schorr, dessen Mutter ebenfalls Künstlerin war, will bei der Vernissage ein Künstlergespräch führen, das für Kunstinteressierte Erhellendes zutage fördern soll. Dabei soll es um die gewählten intensiven Farben ebenso gehen wie um labyrinthische Vernetzungen, die Pfalzgrafs Bildern innewohnen.