Burgdorf

In der Musik ist eine Fermate ein Spannungsmoment des Innehaltens, bevor es weitergeht im Takt. Eine solche Fermate müsse der Kulturverein Scena jetzt erneut in seinen Konzertbetrieb einbauen, teilt Matthias Schorr, Sprecher des ehrenamtlichen Organisationsteams im Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins, mit: Scena sagt das für den 9. Januar geplante Schlosskonzert mit dem Bartholdy-Quintett sowie das Barockkonzert seiner „Die 4 Jahreszeiten“-Reihe mit dem Gesangsquartett Quartonal am 13. Februar ab. Der Grund sei die besorgniserregende Pandemieentwicklung.

Scena brechen benötigte Einnahmen weg

Über das Jahr hinweg habe das Scena-Team alles unternommen, den Kulturbetrieb mit entsprechenden Hygienekonzepten, Abstandswahrung und Doppelaufführungen am Laufen zu halten, bedauert Schorr die Konzertabsage. Angesichts der weiter anrollenden Infektionswellen komme Scena allerdings nicht umhin, erneut die Reißleine ziehen.

Nach den vier, zum Teil nur schwach besuchten Schlosskonzerten, die Scena seit September veranstaltete, sind bei Scena auch die finanziellen Spielräume ausgeschöpft. Scena erhält für die Burgdorfer Schlosskonzerte einen Zuschuss von der Stadt und darf den Saal im Schloss kostenfrei nutzen. Die Barockmusikreihe und alle anderen Veranstaltungen muss Scena mithilfe privater Kulturpartner allerdings aus eigener Kraft stemmen. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen seien dem Kulturverein zuletzt die benötigten Einnahmen aus dem Kartenverkauf weggebrochen berichtet Schorr.

Nachholtermine stehen noch nicht fest

Das Barockkonzert Mitte November war mit 140 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern zwar gut besucht. Dennoch haben sich die Organisatoren jetzt zur Absage auch des für den 13. Februar geplanten Winterkonzerts mit den Sängern von Quartonal entschlossen. Vokalmusik und das Pandemiegeschehen vertrügen sich nicht, sagt Laura Dalla Libera, die die Reihe musikalisch verantwortet. Wann Scena das Schlosskonzert und das Barockkonzert nachholen kann, können Schorr und Dalla Libera zurzeit noch nicht abschätzen.

Schorr gibt sich allerdings zuversichtlich, dass die Reihe der Burgdorfer Schlosskonzerte am 13. März mit dem Rolston-Quartett fortgesetzt werden könne. Die Abonnements behielten ihre Gültigkeit.

Von Joachim Dege