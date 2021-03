Burgdorf

Schloss- und Barockkonzerte, Jazzsoirees, Ausstellungen, Lesungen und Filmmatinees – Fehlanzeige! Burgdorfs Kultur liegt pandemiebedingt am Boden. Auch auf der Theater- und der Stadthausbühne bleibt der Vorhang geschlossen. Der Kulturverein Scena, in dem sich Freiwillige für die Kultur in der Stadt ins Zeug legen, lässt sich derweil den Schneid nicht abkaufen. Unverdrossen plant der Verein eine Veranstaltung nach der anderen. Auch dann, wenn sie im Lockdown womöglich niemand zu Gesicht bekommt – so geschehen mit der großen Kunst- und Filmausstellung zum 90. Geburtstag von Multitalent Armin Müller-Stahl im Stadtmuseum. Nun droht einer weiteren Kunstausstellung womöglich ein ähnliches Schicksal.

In der kleinen Magdalenenkapelle auf dem historischen Friedhof neben der Hochbrücke herrscht in diesen Tagen rege Betriebsamkeit. Dort bereiten Matthias Schorr und Michael Polte gerade die nächste Kunstschau in der Reihe „Kunst in der Kapelle“ vor. Scena hat die in Rinteln lebende Künstlerin Gisela Gührs nach Burgdorf eingeladen, dort ihre aktuelle Ereignisse reflektierenden Objekte zu zeigen, und zwar vom kommenden Sonnabend, 27. März, bis zum 16. Mai.

Scena will die Gührs-Ausstellung noch nicht aufgeben

Aufgebaut ist Gührs’ Kunst bereits. Die kunstsinnigen Betrachter könnten kommen. Wären da nicht auf den letzten Metern beängstigende Infektionszahlen und in der Folge der erneute harte Lockdown dazwischengekommen. „Wenn wird nur wüssten, was das bedeutet“, sagt Schorr etwas angefasst. Fürs Erste werde die Kapelle wohl geschlossen bleiben müssen, mutmaßt der Kulturmacher, der sich so leicht allerdings nicht geschlagen geben will.

Scena werde nun das Gespräch mit der Ordnungsabteilung im Rathaus und mit dem Gesundheitsamt suchen, um eine Ad-hoc-Lösung auszuloten. Die könnte laut Schorr so aussehen: Scena stellt an Öffnungstagen eine Aufsicht und lässt jeweils nur Kleinstgruppen, die einem Haushalt angehören, in die Ausstellung. Die sonst übliche Vernissage war ohnedies nicht geplant.

Die Schau zeigt zwölf Arbeiten von Gührs, die vor zwei Jahren schon einmal in Burgdorf ausstellte, als Scena, die Martin-Luther-Gemeinde und der Kirchenkreis Burgdorf gemeinsam das Ausstellungsprojekt „ZeiTRäume“ mit 55 Werken an 13 Orten auf die Beine stellten. Gührs gewann damals den ersten Preis. „Weil Scena bislang noch nie Objektkunst gezeigt hat und wir ihre Arbeiten spannend fanden, haben wir sie erneut eingeladen“, sagt Schorr.

Am 9. Juli steigt ein überdachtes Freiluft-Jazzkonzert

Nicht nur bildende Kunst, auch Klang will Scena noch in diesem Jahr wieder anbieten. Die beiden Kammermusikreihen mit den Barock- und den Schlosskonzerten starteten voraussichtlich im Herbst wieder durch. Die Barockreihe „Die 4 Jahreszeiten“ habe die ausgefallene Saison einfach um ein Jahr verschoben. Die neue Schlosskonzerte-Saison werde statt der üblichen sieben dann neun Konzerte umfassen, weil zwei ausgefallene Konzerte nachgeholt werden sollen.

Für den 9. Juli bereits plant Scena eine Nachtmusik. Dabei handelt es sich um ein überdachtes Freiluft-Jazzkonzert mit dem Jazzpianisten Lennart Smidt unter der Hochbrücke. Das gehört zum Begleitprogramm des Klangkunstfestivals IntraRegionale, bei dem vom 13. Juni bis zum 18. Juli elf Künstlerinnen und Künstler an ungewöhnlichen Orten in der Region Hannover zeitgenössische Klangkunst präsentieren. Scena ist Mitveranstalter und hat den Berliner Klangkünstlers Georg Klein mit einem Werk an der Hochbrücke unter Vertrag genommen.

Von Joachim Dege