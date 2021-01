Burgdorf

Mit einem Paukenschlag beginnt das neue Kulturjahr in Burgdorf – sofern die Pandemie es zulässt. Der Kulturverein Scena widmet dem Schauspieler, Musiker, Maler und Schriftsteller Armin Mueller-Stahl eine Ausstellung, die das Werk des soeben 90 Jahre alt gewordenen Multitalents beleuchtet. Ob Mueller-Stahl, der in Schleswig-Holstein lebt, nach Burgdorf kommen wird, ist nicht ausgeschlossen. Über die geplante Schau ist er jedenfalls im Bilde. Den Ausstellungsmachern von Scena hat der Weltstar vorab eine Zeichnung zukommen lassen und diese mit einer persönlichen Widmung versehen.

Es ist wohl das ambitionierteste Kunstprojekt, das Burgdorf bis dato gesehen hat. Darauf deutet bereits die Höhe der Versicherungssumme hin, über die Scena aus Sicherheitsgründen ungern spricht. Mit der Schau gratuliert der Verein dem zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Star ohne Allüren, der am 17. Dezember 90 Jahre alt geworden ist. 55 Lithografien in unterschiedlichen Arbeitstechniken, darunter vier große Unikate, hat sich Scena von Galeristen ausgeliehen, um sie neben der gerahmten Schenkung mit Widmung im Stadtmuseum zu zeigen.

Anzeige

In dem Film „Utz“ spielt Armin Mueller-Stahl einen Sammler von Porzellanfiguren. Die berühmte Porzellanmanufaktur Meissen fertigte daraufhin diese Figur. Das Original ist im Stadtmuseum zu bewundern. Quelle: Joachim Dege

Warum ausgerechnet Mueller-Stahl? – Matthias Schorr und Michael Polte sind die treibenden Kräfte hinter den kleinen, aber feinen Kunstausstellungen, mit denen Scena seit Jahren einen ausgewählten Kreis von Kunstliebhabern aus der Region in der beengten Magdalenenkapelle anspricht. Schorr wollte schon lange einmal einen großen Namen präsentieren. Einen solchen hatte Polte, der Mueller-Stahl sammelt, daheim. Damit war die Sache ausgemacht.

Armin Müller-Stahl feierte im Dezember seinen 90. Geburtstag. Den Ausstellungsmachern wünscht er Erfolg. Quelle: MDR

Polte wühlte sich in Mueller-Stahls Werk hinein. Er besah sich dessen Grafiken, Zeichnungen, seine Malerei. Er schaute sich alle Filme an, derer er habhaft werden konnte, in denen der frühere DEFA- und spätere Hollywood-Star mitspielte. Polte las Mueller-Stahls Bücher. Es entging ihm auch nicht, dass der berühmte Schauspieler, der ein studierter Musiker ist und das Geigenspiel auf höchstem Niveau beherrscht, mit seiner Jazzkombo 2018 noch einmal im nahen Braunschweig auftrat.

Wo früher bei den Poltes einmal das Kinderzimmer war, befindet sich heute eine ausgewachsene Mueller-Stahl-Devotionaliensammlung. Der Raum ist proppenvoll. Polte hat unzählige Filmplakate, Texte, Anekdoten, Biografien, Filme und alle möglichen sonstigen Utensilien zusammengetragen. „Ich habe alle Facetten von ihm durchleuchtet. Das hatte ich mir so vorher nicht ausgemalt“, sagt Polte, der selbst künstlerisch arbeitet und mit der Zeit immer mehr zum profunden Mueller-Stahl-Kenner avancierte.

Kontrabassist und Geiger: Diese Zeichnung mit Widmung hat Armin Mueller-Stahl den Burgdorfer Ausstellungsmachern geschenkt. Quelle: Joachim Dege

So nahm das Ausstellungsprojekt Form an. Der gelernte, mittlerweile pensionierte Gartenbautechniker nahm Kontakt zu Galeristen auf, die Mueller-Stahl im Portfolio haben. Der Grevener Galerist Hans-Georg Hunold half ungemein. Er fuhr sogar zu seinem Lübecker Galeristenkollegen Frank-Thomas Gaulin, Mueller-Stahls bestem Freund, und brachte von dort die Kunstwerke nach Burgdorf, die nun im Stadtmuseum zu sehen – und zu erwerben – sein werden. So erfuhr auch Müller-Stahl von der Burgdorfer Ausstellung und schickte kurz vor seinem 90. Geburtstag vor Weihnachten einen gezeichneten Gruß: „Ich wünsche dem Burgdorfer Kulturverein Scena viel Erfolg und ein gutes Gelingen der Ausstellung.“

Mehr als eine Kunstausstellung

Das Projekt ist längst zu mehr als einer reinen Kunstausstellung gewachsen. Drum lautet der Titel auch „Aus dem Leben eines Gauklers – Annäherung an ein Multitalent“. Zahlreiche Vitrinen widmen sich 20 der annähernd 100 Filme, in denen Mueller-Stahl mitwirkte. Sechs Filme, die dem Schauspieler am Herzen liegen, will Scena zeigen. Dazu ist der Verein eine Kooperation mit dem Kinobetreiber Christian Lindemann von der Neuen Schauburg eingegangen. Eine Lesung von Müller-Stahls Texten mit dem Kölner Schauspieler und Regisseur Carl-Herbert alias Charlie Braun ist für Anfang Februar vorgesehen. Wer sich dafür interessiert, findet auch Mueller-Stahls Bücher im Museum.

Längst hat sich das Stadtmuseum, das so aufgeräumt wirkt wie noch nie, zum Kunstraum gewandelt. Die Ausstellung ist fix und fertig aufgebaut. Alle Bilder hängen – vor riesigen, weißen Planen, mit denen Polte und Schorr das für Kunsthängungen denkbar ungeeignete Fachwerk eingekleidet haben. Noch freilich darf niemand die Ausstellung, in der auch Porträts von David Bowie, Bob Dylan, Elton John und John Lennon zu sehen sein werden, durchschreiten und sich laben an Mueller-Stahls Opus. Frühestens am 10. Januar entscheidet sich, wann dieses Kulturereignis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf, oder ob der Lockdown in die Verlängerung geht.

Zur Galerie Das Stadtmuseum zeigt Gemälde, Filmutensilien, Bücher und eine Biografie des Multitalents Armin Mueller-Stahl.

Auch dafür hat Scena einen Plan parat: Nachdem die Schau pandemiebedingt nicht wie geplant vor Weihnachten hat eröffnen dürfen, arbeitet Scena jetzt daran, alsbald eine virtuelle Führung auf seiner Internetseite anzubieten. Dann bekommen Mueller-Stahl-Fans auch eine Porzellanfigur aus dem sächsischen Meißen im Original zu sehen. Sie zeigt den Baron Kaspar Joachim von Utz, einen besessenen Sammler von Porzellanfiguren, den Mueller-Stahl im Film „Utz“ darstellte.

Ein Anschlag an der Magdalenenkapelle, wo der Kulturverein Scena sonst seine Kunstausstellungen zeigt, macht Kunstliebhaber auf die geplante Armin-Mueller-Stahl-Ausstellung im Stadtmuseum aufmerksam. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege