Burgdorf

Scena, die Kultursparte im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV), kann weiter hochklassige Konzerte veranstalten, obwohl mit dem Saal im Schloss der angestammte Aufführungsort bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht. Die Pankratius-Kirchengemeinde stellt Scena für die nächsten vier geplanten Konzerte ihre gerade erst vollständig renovierte Kirche zur Verfügung. Bereits das jüngste Schlosskonzert hatte kurzfristig in die Kirche an der Marktstraße umziehen müssen.

Kirche stellt für Konzert-Asyl keine Kosten in Rechnung

Der Kirchenvorstand gab in dieser Woche grünes Licht für das Konzert-Asyl in der Kirche, nachdem Scena vor einer Woche darum gebeten hatte. „Wir freuen uns, die Kultur unterstützen zu dürfen“, sagte Pastor Dirk Jonas, der dem Kirchenvorstand vorsitzt. Weil Scena coronabedingt aktuell auch finanziell in der Klemme stecke, werde die Gemeinde den Kulturschaffenden keine Kosten in Rechnung stellen. Das gelte für die nächsten vier von Scena bis zum Sommer geplanten Konzerte.

„Wir sind glücklich und dankbar“, reagiert Matthias Schorr von Scena erfreut auf das Angebot der Kirchengemeinde. Damit seien die Schlosskonzerte mit dem Carion Bläserquartett am 24. April, dem Tschechischen Nonett am 15. Mai und dem Liederabend am 12. Juni sowie das Barockkonzert mit dem Duo Lislevand/Duncumb am 8. Mai gesichert. Derweil hoffen die Konzertveranstalter, dass die von der Region Hannover ausgemachten Sicherheitsmängel an der Beleuchtung im Saal des Schlosses rasch behoben werden können, damit ab Herbst wieder ein normaler Konzertbetrieb im Schloss möglich ist.

Karten zum Preis von 19 Euro pro Person für die Reihe „Burgdorfer Schlosskonzerte“ und „4 Jahreszeiten – Barock in Burgdorf“ können über das Scena-Kartentelefon bei Stefan Conradt unter der Rufnummer (05147) 720937 vorbestellt werden und liegen dann jeweils an der Tageskasse bereit.