Burgdorf

Die Grundregeln des Schachs können Interessierte am Sonnabend, 7. August, von 11 bis 14 Uhr im JohnnyB. an der Sorgenser Straße 30 lernen: Dort bietet der Schachklub Lehrte einen Schnuppertag an. Hobbyspieler und Schachinteressierte sind eingeladen, an einem kleinen Turnier teilzunehmen, einfach nur gemütlich Schach zu spielen oder erste Züge unter fachkundiger Anleitung zu lernen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vorab per E-Mail an jens@arban.de anmelden – dort können sie auch weitere Fragen an die Vereinsmitglieder stellen. Weitere Informationen finden gibt es zudem unter www.sk-lehrte.de im Internet.

Von Antje Bismark