Burgdorf

Der Magdalenenfriedhof neben der Hochbrücke repräsentiert 400 Jahre Stadtgeschichte. Wer sich dafür begeistert, kann sich ab sofort an einem Schaukasten am Eingang zu dem geschichtsträchtigen Areal einen ersten Eindruck verschaffen. Den Schaukasten hat der mittlerweile auf 20 Helferinnen und Helfer angewachsene Arbeitskreis des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV), der sich um die Pflege des verwunschen wirkenden Gottesackers kümmert, aufgestellt und mit Inhalt gefüllt.

Der Schaukasten steht bereits seit einigen Monaten unweit des Kreisels am Innenstadt-Eingang vorm Friedhofszaun. Mitglieder des VVV-Arbeitskreises hatten ihn vergangenes Jahr auf einer Internetplattform ausfindig gemacht und erstanden. Er diente früher einmal einem Lebensmittelmarkt. Jetzt ist er in den Dienst der Stadtgeschichte gestellt.

QR-Code führt zur informativen Internetseite

Im Schaukasten hängt seit Freitag vergangener Woche ein riesiges Plakat, das der Arbeitskreis eigens hat drucken lassen. Darauf abgebildet ist unter anderem ein Plan des zwischen Marktstraße, Bahnhofstraße und Rolandstraße gelegenen Friedhofs mit sämtlichen Grabstellen, die fein säuberlich nummeriert sind. Wer will, findet im Schaukasten einen QR-Code, der direkt zur Internetseite über den Magdalenenfriedhof führt. Dort lässt sich leicht nachvollziehen, wer an welcher Stelle begraben liegt – darunter so bekannte Persönlichkeiten wie der Theologe Carl Johann Philipp Spitta und der frühere Bürgermeister Heinrich Schuster.

Mehr noch: Auf der Internetseite findet sich das gesamte aus Archiven, Berichten und historischen Unterlagen zusammengetragene Material über den Friedhof, über die Magdalenenkapelle und das ehemalige Armenhaus. Wer davon einen allerersten Eindruck gewinnen will, findet im Schaukasten eine kurze Einführung in die Geschichte des Magdalenenfriedhofs sowie eine Zeittafel. Der Arbeitskreis will dort zudem aufmerksam machen auf Veranstaltungen und Führungen, die seine Mitglieder anbieten.

Lebensläufe der Bestatteten erzählen Geschichte Burgdorfs

Die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreises ist als wachsendes Projekt angelegt. War es anfangs vor allem um die Grünpflege des historischen Friedhofs gegangen, haben sich einzelne Mitstreiter inzwischen die Restauration von Glasplatten, Steinen und Kreuzen zur Aufgabe gemacht. Andere erstellen Lebensläufe von bestatteten Burgdorferinnen und Burgdorfern, und zwar nicht nur der prominenten. Wieder andere arbeiten besondere Gesichtspunkte aus der Geschichte für Führungen auf. Und auch die Internetseite will gepflegt und inhaltlich auf dem neuesten Stand gehalten sein.

Seine Aktivitäten stimme der Arbeitskreis derweil eng mit der Stadt ab, versichern Michael Polte und Matthias Schorr. Für bestimmte Arbeiten – etwa die aktuell in Angriff genommene Restauration der Glasplatten – gebe die Stadt Mittel aus einem Budget, das für den Friedhof zur Verfügung stehe. Weil das längst nicht reicht für alles, was der Arbeitskreis leistet, engagieren sich Sponsoren: der Natursteinbetrieb Arnold Heins, die Hannoversche Volksbank und der Verein für Kunst und Kultur.

Von Joachim Dege