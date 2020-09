Schillerslage

Die Arbeiten auf dem Areal des früheren Gasthofs Münstermann sind schon weit vorangeschritten. Auf dem Gelände an der Engenser Straße und Zollstraße errichtet die Eigentümerfamilie Kinno drei neue Gebäude. Jetzt begehrte auch der Ortsrat, Näheres zu erfahren über das Projekt im Dorf. In der jüngsten Sitzung gab die Stadtverwaltung Auskunft. Bauunternehmer Hassan Kinno war ebenfalls eingeladen, zog es aber vor, nicht zu erscheinen.

Gebäude werden mit altem Fachwerk verziert

Stadträtin Silke Vierke stellte das Bauprojekt in der Ortsratssitzung kurz und bündig vor. Derzeit entstünden drei Doppelhäuser in Massivbauweise. Zwei davon stehen an der Engenser Straße, eines auf dem Hinterhof. „Gestalterisch kann sich das sehr gut in das Ortsbild einfügen“, gab Vierke die Auffassung der Bauverwaltung im Rathaus wider.

Kinno will die Häusersockel mit Dolomit-Natursteinen verzieren. Darüber will er Fachwerk verbauen, das von einem alten Gebäude aus Bückeburg stammt. Auch alte Ziegel bereits abgerissener Gebäudeteile auf dem Münstermann-Anwesen will Kinno wiederverwenden. Das Obergeschoss soll eine Holzverschalung erhalten.

Auf dem Gelände des Hofs Münstermann entstehen an der Engenser Straße neue Gebäude. Quelle: Joachim Dege

Vierke wies darauf hin, dass die Dächer nicht in der ursprünglich geplanten Form errichtet werden könnten. „Es muss ein Abstand von drei Metern zwischen den einzelnen Häusern bestehen. Statt des angedachten Satteldaches entsteht ein sogenannter Krüppelwalm.“ Das bedeutet, dass die Dachfläche sich nicht nur zur Traufseite hin neigt, sondern auch auf der Giebelseite.

„Wir haben nichts Böses im Sinn“

Ortsbürgermeister Cord Reißer ( CDU) hatte den Ortsrat süffisant auf das Thema eingestimmt: „Einen Zeitungsartikel fand ich lustig. Darin stand, dass Herr Kinno so baut, wie er es genehmigt bekommt. Oder auch etwas anders.“ Tatsächlich standen zum Zeitpunkt der Berichterstattung über das Bauvorhaben im Juli die von der Stadt inzwischen erteilten Baugenehmigungen noch aus, weshalb sich Projektleiter Hasan Kinno gar nicht konkreter hatte äußern können.

Die Stadtverwaltung hatte es Kinno freigestellt, sein Bauvorhaben selbst vorzustellen. Ortsratsmitglied Barthold Plaß bekannte, dass er den Unternehmer gern kennengelernt hätte. Kinno ließ ausrichten, dass ihn jeder Interessierte gern direkt ansprechen könne. „Wir haben nichts Böses im Sinn“, versichert der Bauunternehmer auf Nachfrage.

Gasthof Münstermann steht nicht mehr unter Denkmalschutz

Unter den Ortsratsmitgliedern machte derweil das Gerücht die Runde, Kinno hätte einen vorhandenen Denkmalschutz für das Gebäude abgewendet. „Das habe nicht ich geschafft, das hatte das Bauamt geschafft“, sagte Kinno. Ein Denkmalschutz habe früher bestanden. „Doch schon lange vor unserem Kauf des Geländes wurde baulich so viel verändert, dass es nicht mehr denkmalwürdig war“, berichtet der Bauunternehmer.

