Burgdorf

Erneut haben Unbekannte illegal Müll abgeladen – in einem Fall warfen sie in Sorgensen zwei Plastiktüten mit Tierknochen in die Natur, im anderen entsorgten Umweltsünder mehrere Gipskartonplatten auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads in Hülptingsen.

Ein Passant hatte nach Aussage einer Polizeisprecherin am Dienstag gegen 15 Uhr die Schlachtabfälle entdeckt, die von mehreren Tieren stammen könnten. Der Abfall lag ihren Angaben zufolge unweit einer Parkbank, die sich an einem Feldweg in der Verlängerung des Plantagenwegs in Sorgensen befindet. Der Sorgenser alarmierte die Polizei, die Beamten wiederum informierten die Region Hannover und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Beschäftigte des Abfallentsorgers Aha mussten die Schlachtabfälle beseitigen.

Aha-Mitarbeiter räumen Gipskartonplatten weg

Auch im zweiten Fall eröffneten die Polizeibeamten aus Burgdorf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Unbekannt: Demnach informierten Besucher des Trimm-Dich-Pfads die Behörde, nachdem sie am Mittwochmorgen den Bauschutt bemerkt hatten. „Es handelt sich unserer Kenntnis nach um ungefährliche Gipskartonplatten“, sagt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer und fügt hinzu, Aha-Mitarbeiter würden den illegalen Müll in den nächsten Tagen abräumen.

Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark