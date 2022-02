Burgdorf

Fragen rund um das Thema erworbene Hirnschädigungen beantworten Helga Kehlenbeck und Marzena Fiedler vom Schlaganfall-Landesverband wieder von Dienstag, 22. Februar, bis Donnerstag, 24. Februar, in der Geschäftsstelle an der Hannoverschen Neustadt 53 in Burgdorf. Dabei nimmt die Schlaganfall-Beratung den größten Raum ein. Betroffene und Angehörige sollten vorab unter Telefon (05136) 82727 oder (0173) 8040035 einen Termin vereinbaren.

Ein Schlaganfall, sagt Ullrich Weber vom Landesverband, treffe die Erkrankten und ihre Angehörigen in den allermeisten Fällen völlig unvorbereitet. „Unsere Selbsthilfearbeit ist deshalb ein wichtiger Baustein in der Nachsorge, bei der Vermittlung von Wissen und bei der Vernetzung mit örtlichen Selbsthilfegruppen“, fügt er hinzu. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen mit Desinfektion, FFP2-Maske und Abstand.

Von Antje Bismark