Scena, die Kultursparte des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV), muss das für Sonntag, 13. März, 17 Uhr, geplante Schlosskonzert mit dem kanadischen Rolson String Quartett an einen anderen Veranstaltungsort verlegen. Im Gespräch ist die St.-Pankratius-Kirche, das Kantorat hat schon zugestimmt. Allerdings muss der Kirchenvorstand noch grünes Licht geben.

Die Region Hannover hat als Eigentümerin des Schlosses kurzfristig jede Nutzung des Saals wegen sicherheitsrelevanter Mängel an der Beleuchtungsanlage bis auf Weiteres untersagt. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich nicht sagen, wann der Saal wieder zur Verfügung steht. „Wir bedauern, dass der Kulturbetrieb in Burgdorf darunter leidet, aber Sicherheit geht vor“, sagt Regionssprecherin Frauke Bittner.

Viele Preise

Das 2013 gegründete Rolston String Quartet aus Vancouver ist hoch dekoriert. Es hat in seinem Heimatland und in den USA bei Wettbewerben abgeräumt – mit Siegen beim internationalen Streichquartettwettbewerb im kanadischen Banff und sogar gleich zweimal beim Cleveland Quartet Award für Kammermusik in Ohio.

In Burgdorf warten die Musiker mit dem „Vogel-Quartett“ von Haydn auf. Mit Gabriela Franks „An Andean Walkabout“ und dem dritten Streichquartett des Münchner Komponisten Jörg Widmann interpretieren Luri Lee (Violine), Jason Issokson (Violine), Hezekiah Leung (Viola) und Yoshika Masuda (Violoncello) auch zwei zeitgenössische Werke. Schließlich darf sich das Publikum auf Mendelssohns e-Moll Quartett op. 44/2 einstellen.

Es gilt die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Karten zum Preis von 19 Euro können über das Scena-Servicetelefon (0 51 47) 72 09 37 vorbestellt werden.

Von Joachim Dege