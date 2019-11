Nach einjähriger Planungs- und Bauzeit war es am Sonnabend endlich so weit: Die Kinder aus der evangelischen Kita am Fröbelweg in Burgdorf durften nach der feierlichen Einweihung auf ihrem neuen Spielberg toben. Zur Eröffnung waren auch junge Ehrengäste eingeladen worden, die bei der Gestaltung mitgeholfen hatten.