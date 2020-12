Burgdorf

Bunt angemalte Sterne, Glöckchen und Tannen aus Holz hängen seit Dienstagnachmittag am Weihnachtsbaum vor der vom DRK betriebenen Begegnungsstätte an der Wilhelmstraße. Eine Gruppe Zweitklässler von der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt hat das einmal mehr bewerkstelligt. Allerdings anders als sonst: Der Pädagogische Mittagstisch des Kinderschutzbundes, dessen Teilnehmer in den Vorjahren ebenfalls fleißig Christbaumschmuck hergestellt hatten, kann wegen Corona zurzeit nicht stattfinden.

Deshalb bastelten dieses Jahr ausschließlich Grundschüler während der Notfallbetreuung am Nachmittag. Maren Schmudlach, die sich beim DRK wie beim Kinderschutzbund ehrenamtlich engagiert, stellte die Dekoration mit den Kindern in Zweiergruppen her. Und so strahlt der behangene Christbaum auch im Jahr der Pandemie vor dem zurzeit geschlossenen Aktivtreff eine festliche Vorweihnachtstimmung aus.

Von Elena Everding